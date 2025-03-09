Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально подтвердил, что не собирается вести переговоры с командой президента США Дональда Трампа по поводу ядерного соглашения, проведению которых всячески пытался поспособствовать российский диктатор Владимир Путин.

Иран бросил новый вызов США и РФ

Недавно Дональд Трамп заявил, что есть два способа справиться с Ираном: военный или подписание специального соглашения.

По словам президента США, главная его цель — предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия.

Несмотря на это, Хаменеи заявил, что Белый дом начал борьбу за "навязывание своих собственных ожиданий".

Настаивание некоторых задиристых правительств на переговорах не имеет целью решить проблемы... Переговоры для них — это путь к выдвижению новых требований, речь идет не только о ядерной программе Ирана... Иран, безусловно, не примет их ожидания. Али Хаменеи Верховный лидер Ирана

Журналисты обращают внимание на то, что Трамп снова возобновил кампанию "максимального давления", применявшуюся во время его первого президентского срока.

Президент США делает все возможное, чтобы изолировать Иран от мировой экономики и свести экспорт нефти к нулю.