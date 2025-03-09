Иран публично унизил Путина и Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Иран публично унизил Путина и Трампа

Иран бросил новый вызов США и РФ
Читати українською
Источник:  Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально подтвердил, что не собирается вести переговоры с командой президента США Дональда Трампа по поводу ядерного соглашения, проведению которых всячески пытался поспособствовать российский диктатор Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Иран отверг новую попытку США подписать соглашение по ядерному оружию.
  • Президент Трамп усиливает давление на страну, пытаясь ее изолировать и снизить экспорт нефти.

Иран бросил новый вызов США и РФ

Недавно Дональд Трамп заявил, что есть два способа справиться с Ираном: военный или подписание специального соглашения.

По словам президента США, главная его цель — предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия.

Несмотря на это, Хаменеи заявил, что Белый дом начал борьбу за "навязывание своих собственных ожиданий".

Настаивание некоторых задиристых правительств на переговорах не имеет целью решить проблемы... Переговоры для них — это путь к выдвижению новых требований, речь идет не только о ядерной программе Ирана... Иран, безусловно, не примет их ожидания.

Али Хаменеи

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана

Журналисты обращают внимание на то, что Трамп снова возобновил кампанию "максимального давления", применявшуюся во время его первого президентского срока.

Президент США делает все возможное, чтобы изолировать Иран от мировой экономики и свести экспорт нефти к нулю.

Они предъявляют новые требования, которые, безусловно, не будут приняты Ираном, такие как наши оборонные возможности, дальность полета ракет и международное влияние, добавил Хаменеи.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Германии прогнозируют начало новой войны после прекращения огня в Украине
армия РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Я бросил вызов Путину". Маск выступил с громким заявлением касательно Украины
Маск
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Прекрасные отношения". Трамп отреагировал на новый скандал в Белом доме
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?