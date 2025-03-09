Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально подтвердил, что не собирается вести переговоры с командой президента США Дональда Трампа по поводу ядерного соглашения, проведению которых всячески пытался поспособствовать российский диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Иран отверг новую попытку США подписать соглашение по ядерному оружию.
- Президент Трамп усиливает давление на страну, пытаясь ее изолировать и снизить экспорт нефти.
Иран бросил новый вызов США и РФ
Недавно Дональд Трамп заявил, что есть два способа справиться с Ираном: военный или подписание специального соглашения.
По словам президента США, главная его цель — предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия.
Несмотря на это, Хаменеи заявил, что Белый дом начал борьбу за "навязывание своих собственных ожиданий".
Журналисты обращают внимание на то, что Трамп снова возобновил кампанию "максимального давления", применявшуюся во время его первого президентского срока.
Президент США делает все возможное, чтобы изолировать Иран от мировой экономики и свести экспорт нефти к нулю.
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