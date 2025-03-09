Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї офіційно підтвердив, що не збирається вести перемовини з командою президента США Дональда Трампа щодо ядерної угоди, проведенню яких усіляко намагався посприяти російський диктатор Володимир Путін.

Іран кинув новий виклик США та РФ

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що є два способи впоратися з Іраном: військовий або підписання спеціальної угоди.

За словами президента США, головна його мета — запобігти набуттю Тегераном ядерної зброї.

Попри це, Хаменеї заявив, що Білий дім розпочав боротьбу за "нав'язання своїх власних очікувань".

Наполягання деяких задиристих урядів на переговорах не має на меті вирішити проблеми... Переговори для них — це шлях до висунення нових вимог, мова йде не тільки про ядерну програму Ірану ... Іран, безумовно, не прийме їхні очікування. Алі Хаменеї Верховний лідер Ірану

Журналісти звертають увагу на те, що Трамп знову відновив кампанію "максимального тиску", яка застосовувалася під час його першого президентського терміну.

Президент США робить все можливе, щоб ізолювати Іран від світової економіки та звести його експорт нафти до нуля.