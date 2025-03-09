Іран публічно принизив Путіна та Трампа
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Іран публічно принизив Путіна та Трампа

Путін та Хаменеї
Джерело:  Reuters

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї офіційно підтвердив, що не збирається вести перемовини з командою президента США Дональда Трампа щодо ядерної угоди, проведенню яких усіляко намагався посприяти російський диктатор Володимир Путін.

Головні тези:

  • Іран відкинув нову спробу США підписати угоду щодо ядерної зброї.
  • Президент Трамп посилює тиск на країну, намагаючись ізолювати та зменшити її експорт нафти.

Іран кинув новий виклик США та РФ

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що є два способи впоратися з Іраном: військовий або підписання спеціальної угоди.

За словами президента США, головна його мета — запобігти набуттю Тегераном ядерної зброї.

Попри це, Хаменеї заявив, що Білий дім розпочав боротьбу за "нав'язання своїх власних очікувань".

Наполягання деяких задиристих урядів на переговорах не має на меті вирішити проблеми... Переговори для них — це шлях до висунення нових вимог, мова йде не тільки про ядерну програму Ірану ... Іран, безумовно, не прийме їхні очікування.

Алі Хаменеї

Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану

Журналісти звертають увагу на те, що Трамп знову відновив кампанію "максимального тиску", яка застосовувалася під час його першого президентського терміну.

Президент США робить все можливе, щоб ізолювати Іран від світової економіки та звести його експорт нафти до нуля.

Вони висувають нові вимоги, які, безумовно, не будуть прийняті Іраном, такі як наші оборонні можливості, дальність польоту ракет і міжнародний вплив, — додав Хаменеї.

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