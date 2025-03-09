Іран публічно принизив Путіна та Трампа

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї офіційно підтвердив, що не збирається вести перемовини з командою президента США Дональда Трампа щодо ядерної угоди, проведенню яких усіляко намагався посприяти російський диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Іран відкинув нову спробу США підписати угоду щодо ядерної зброї.
- Президент Трамп посилює тиск на країну, намагаючись ізолювати та зменшити її експорт нафти.
Іран кинув новий виклик США та РФ
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що є два способи впоратися з Іраном: військовий або підписання спеціальної угоди.
За словами президента США, головна його мета — запобігти набуттю Тегераном ядерної зброї.
Попри це, Хаменеї заявив, що Білий дім розпочав боротьбу за "нав'язання своїх власних очікувань".
Журналісти звертають увагу на те, що Трамп знову відновив кампанію "максимального тиску", яка застосовувалася під час його першого президентського терміну.
Президент США робить все можливе, щоб ізолювати Іран від світової економіки та звести його експорт нафти до нуля.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-