"Я кинув виклик Путіну". Маск виступив з гучною заявою щодо України

Американський мільярдер та члени команди президента США Ілон Маск почав стверджувати, що його система Starlink є нібито основою армії України. За словами бізнесмена, якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ нібито “посипиться”.
Головні тези:
- Маск продовжує стверджувати, що завжди був готовий битися з Путіним за Україну
- Однак мільярдер не поспішає звинувачувати у початку війни РФ та російського диктатора.
Маск вірить у свою виняткову роль у російсько-українській війні
Американський мільярдер нагадав про випадок, коли він нібито “кинув виклик” Путіну на фізичний бій один на один через Україну.
Ба більше, Ілон Маск продовжує наполягати на тому, що саме його система Starlink є основою української армії.
Що важливо розуміти, нові скандальні заяви Ілона Маска пролунали після того, як Дональд Трамп наказав зупинити військову допомогу Україні, а також суттєво обмежити обмін розвідданими.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-