"Я кинув виклик Путіну". Маск виступив з гучною заявою щодо України
Категорія
Світ
Дата публікації

"Я кинув виклик Путіну". Маск виступив з гучною заявою щодо України

Ілон Маск
Джерело:  online.ua

Американський мільярдер та члени команди президента США Ілон Маск почав стверджувати, що його система Starlink є нібито основою армії України. За словами бізнесмена, якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ нібито “посипиться”. 

Головні тези:

  • Маск продовжує стверджувати, що завжди був готовий битися з Путіним за Україну
  • Однак мільярдер не поспішає звинувачувати у початку війни РФ та російського диктатора.

Маск вірить у свою виняткову роль у російсько-українській війні

Американський мільярдер нагадав про випадок, коли він нібито “кинув виклик” Путіну на фізичний бій один на один через Україну.

Ба більше, Ілон Маск продовжує наполягати на тому, що саме його система Starlink є основою української армії.

Уся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну.Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася. Мир зараз!

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський мільярдер та члени команди Дональда Трампа

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, нові скандальні заяви Ілона Маска пролунали після того, як Дональд Трамп наказав зупинити військову допомогу Україні, а також суттєво обмежити обмін розвідданими.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Трампа розпочинає потужну інформаційну атаку на Україну
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США уже готують імпічмент Трампу — відео
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти дізналися, хто налаштовує Трампа проти України
Венс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?