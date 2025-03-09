"Я кинув виклик Путіну". Маск виступив з гучною заявою щодо України

Американський мільярдер та члени команди президента США Ілон Маск почав стверджувати, що його система Starlink є нібито основою армії України. За словами бізнесмена, якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ нібито “посипиться”.

Маск вірить у свою виняткову роль у російсько-українській війні

Американський мільярдер нагадав про випадок, коли він нібито “кинув виклик” Путіну на фізичний бій один на один через Україну.

Ба більше, Ілон Маск продовжує наполягати на тому, що саме його система Starlink є основою української армії.

Уся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну.Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася. Мир зараз! Ілон Маск Американський мільярдер та члени команди Дональда Трампа

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