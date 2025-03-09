"Я бросил вызов Путину". Маск выступил с громким заявлением касательно Украины

Американский миллиардер и члены команды президента США Илон Маск начал утверждать, что его система Starlink является якобы основой армии Украины. По словам бизнесмена, если он ее выключит, то линия фронта ВСУ якобы "посыпется".
Главные тезисы
- Маск продолжает утверждать, что всегда был готов сразиться с Путиным за Украину.
- Однако миллиардер не спешит винить в начале войны РФ и российского диктатора.
Маск верит в свою исключительную роль в российско-украинской войне
Американский миллиардер напомнил о случае, когда он якобы "бросил вызов" Путину на физическое сражение один на один за Украину.
Более того, Илон Маск продолжает настаивать на том, что именно его система Starlink является основой украинской армии.
Что важно понимать, новые скандальные заявления Илона Маска прозвучали после того, как Дональд Трамп отдал приказ остановить военную помощь Украине, а также существенно ограничить обмен разведданными.
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