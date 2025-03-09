"Я бросил вызов Путину". Маск выступил с громким заявлением касательно Украины

Американский миллиардер и члены команды президента США Илон Маск начал утверждать, что его система Starlink является якобы основой армии Украины. По словам бизнесмена, если он ее выключит, то линия фронта ВСУ якобы "посыпется".

Маск верит в свою исключительную роль в российско-украинской войне

Американский миллиардер напомнил о случае, когда он якобы "бросил вызов" Путину на физическое сражение один на один за Украину.

Более того, Илон Маск продолжает настаивать на том, что именно его система Starlink является основой украинской армии.

Вся их линия фронта развалится, если я ее выключу. От чего меня тошнит — это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает. Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась. Мир сейчас! Илон Маск Американский миллиардер и члены команды Дональда Трампа

Фото: скриншот