"Чудові стосунки". Трамп відреагував на новий скандал у Білому домі

Нещодавно журналісти дізналися, що у Білому домі розсварилися мільярдер Ілон Маск та глава Держдепу США Марко Рубіо. Однак президент Штатів Дональд Трамп стверджує, що цього ніколи не було, а між членами його команди зберігаються “чудові стосунки”.

Трамп приховує правду про ситуацію у Білому домі

Як вдалося дізнатися журналістам, 6 березня у кабінеті президента США відбулася гаряча зустріч уряду Дональда Трампа.

Під час неї міністри, зокрема шеф американської дипломатії Марко Рубіо розпочали суперечку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення держслужбовців.

Згідно з даними інсайдерів, глава Держдепу США лютував через те, що йому довелося де-факто закрити ціле відомство — Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Усе це сталося через втручання Ілона Маска.

Останній заявив Рубіо, що той "гарний на телебаченні", маючи на увазі, що ні на що інше він не здатен.

Увесь цей час Дональд Трамп сидів, відкинувшись на спинку стільця, склавши руки. Згодом він втрутився у конфлікт, щоб захистити Рубіо, який, за його словами, робив "чудову роботу".

Однак наразі президент США стверджує, що жодного скандалу у Білому домі не було.

У Ілона і Марко чудові стосунки. Будь-яка заява, крім цієї, є фейковою новиною. Дональд Трамп Президент США