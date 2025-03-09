США заблокували ініціативу G7 щодо тіньового флоту Росії

Команда президента США Дональда Трампа ветувала пропозицію Канади створити робочу групу, яка б займалася так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів. Як стверджує Білий дім, він наразі переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.

США завадили ухвалити ще одне рішення проти РФ

Що важливо розуміти, Канада, яка цього року головує в G7, незабаром прийме саміт міністрів закордонних справ у Квебеку.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, під час перемовин щодо підготовки спільної заяви з морських питань Штати наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання стосовно РФ.

Окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, проєкт заяви G7 засвідчує, що США наполягали на вилученні слова "санкції" з посиланням на "здатність Росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати дохід". Поширити

Як зазначають журналісти, комюніке G7 наразі не є фінальним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу.

Де-факто це означає, що переговори все ще можуть призвести до суттєвих змін до або під час саміту.

Окрім того, вказано, що Білий дім виступає проти посилань на морську стійкість, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів.