США заблокували ініціативу G7 щодо тіньового флоту Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

США заблокували ініціативу G7 щодо тіньового флоту Росії

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Команда президента США Дональда Трампа ветувала пропозицію Канади створити робочу групу, яка б займалася так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів. Як стверджує Білий дім, він наразі переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.

Головні тези:

  • Вето на пропозицію Канади та зміна формулювань у заяві G7 свідчать про різку зміну позиції США.
  • Переговори в межах G7 можуть тривають досі, фінального рішення поки не ухвалено.

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Що важливо розуміти, Канада, яка цього року головує в G7, незабаром прийме саміт міністрів закордонних справ у Квебеку.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, під час перемовин щодо підготовки спільної заяви з морських питань Штати наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання стосовно РФ.

Окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, проєкт заяви G7 засвідчує, що США наполягали на вилученні слова "санкції" з посиланням на "здатність Росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати дохід".

Як зазначають журналісти, комюніке G7 наразі не є фінальним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу.

Де-факто це означає, що переговори все ще можуть призвести до суттєвих змін до або під час саміту.

Окрім того, вказано, що Білий дім виступає проти посилань на морську стійкість, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів.

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