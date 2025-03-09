США заблокували ініціативу G7 щодо тіньового флоту Росії

Команда президента США Дональда Трампа ветувала пропозицію Канади створити робочу групу, яка б займалася так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів. Як стверджує Білий дім, він наразі переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.
Головні тези:
- Вето на пропозицію Канади та зміна формулювань у заяві G7 свідчать про різку зміну позиції США.
- Переговори в межах G7 можуть тривають досі, фінального рішення поки не ухвалено.
США завадили ухвалити ще одне рішення проти РФ
Що важливо розуміти, Канада, яка цього року головує в G7, незабаром прийме саміт міністрів закордонних справ у Квебеку.
Як стверджують інсайдери ЗМІ, під час перемовин щодо підготовки спільної заяви з морських питань Штати наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання стосовно РФ.
Як зазначають журналісти, комюніке G7 наразі не є фінальним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу.
Де-факто це означає, що переговори все ще можуть призвести до суттєвих змін до або під час саміту.
Окрім того, вказано, що Білий дім виступає проти посилань на морську стійкість, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів.
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