Команда президента США Дональда Трампа ветировала предложение Канады создать рабочую группу, которая занималась бы так называемым теневым флотом российских нефтяных танкеров. Как утверждает Белый дом, он переоценивает свои позиции в многосторонних организациях.

США помешали принять еще одно решение против РФ

Что важно понимать, Канада вскоре примет саммит министров иностранных дел “Большой семерки” в Квебеке.

Как утверждают инсайдеры СМИ, во время переговоров по подготовке совместного заявления по морским вопросам Штаты настаивают на усилении формулировок по Китаю, в то же время смягчая формулировки по отношению к РФ.

Помимо наложения вето на предложение Канады создать рабочую группу по мониторингу нарушений санкций, проект заявления G7 свидетельствует, что США настаивали на изъятии слова "санкции" со ссылкой на "способность России поддерживать войну" в Украине, заменив его на "получать доход". Поделиться

Как отмечают журналисты, коммюнике G7 не является финальным, пока не будет опубликовано на основе консенсуса.

Де-факто это означает, что переговоры все еще могут привести к существенным изменениям до или во время саммита.

Кроме того, указано, что Белый дом выступает против ссылок на морскую устойчивость, а также усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания изменений границ.