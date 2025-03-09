"Прекрасные отношения". Трамп отреагировал на новый скандал в Белом доме
Категория
Политика
Дата публикации

"Прекрасные отношения". Трамп отреагировал на новый скандал в Белом доме

Трамп
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Источник:  online.ua

Недавно журналисты узнали, что в Белом доме рассорились миллиардер Илон Маск и глава Госдепа США Марко Рубио. Однако президент Штатов Дональд Трамп утверждает, что этого никогда не было, а между членами его команды сохраняются "прекрасные отношения".

Главные тезисы

  • В Белом доме вспыхнул конфликт между Илоном Маском и Марко Рубио из-за подхода к сокращению госслужащих.
  • Президент вмешался в конфликт, защищая главу Госдепа, который, по его мнению, выполняет "прекрасную работу", однако сейчас Трамп все отрицает.

Трамп скрывает правду о ситуации в Белом доме

Как удалось узнать журналистам, 6 марта в кабинете президента США прошла горячая встреча правительства Дональда Трампа.

Во время нее министры, в частности шеф американской дипломатии Марко Рубио, начали спор с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению госслужащих.

Согласно данным инсайдеров, глава Госдепа США был очень зол из-за того, что ему пришлось де-факто закрыть целое ведомство — Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Все это произошло из-за вмешательства Илона Маска.

Последний заявил Рубио, что тот "хорош на телевидении", имея в виду, что ни на что другое он не способен.

Все это время Дональд Трамп сидел, откинувшись на спинку стула, сложа руки. Впоследствии он вмешался в конфликт, чтобы защитить Рубио, который, по его словам, делал "прекрасную работу".

Однако президент США утверждает, что никакого скандала в Белом доме не было.

У Илона и Марко отличные отношения. Любое заявление, кроме этого, является фейковой новостью.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Фото: скриншот

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