"Прекрасные отношения". Трамп отреагировал на новый скандал в Белом доме

Недавно журналисты узнали, что в Белом доме рассорились миллиардер Илон Маск и глава Госдепа США Марко Рубио. Однако президент Штатов Дональд Трамп утверждает, что этого никогда не было, а между членами его команды сохраняются "прекрасные отношения".

Трамп скрывает правду о ситуации в Белом доме

Как удалось узнать журналистам, 6 марта в кабинете президента США прошла горячая встреча правительства Дональда Трампа.

Во время нее министры, в частности шеф американской дипломатии Марко Рубио, начали спор с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению госслужащих.

Согласно данным инсайдеров, глава Госдепа США был очень зол из-за того, что ему пришлось де-факто закрыть целое ведомство — Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Все это произошло из-за вмешательства Илона Маска.

Последний заявил Рубио, что тот "хорош на телевидении", имея в виду, что ни на что другое он не способен.

Все это время Дональд Трамп сидел, откинувшись на спинку стула, сложа руки. Впоследствии он вмешался в конфликт, чтобы защитить Рубио, который, по его словам, делал "прекрасную работу".

Однако президент США утверждает, что никакого скандала в Белом доме не было.

У Илона и Марко отличные отношения. Любое заявление, кроме этого, является фейковой новостью. Дональд Трамп Президент США