США заинтересовались российским "Газпромом" — какая цель

Согласно данным европейских чиновников, в настоящее время команда американского лидера Дональда Трампа активно изучает возможности сотрудничества с российским газовым монополистом "Газпром".
Главные тезисы
- Возможные совместные проекты между США и Россией могут относиться к азиатскому и европейскому регионам.
- Вашингтон таким образом якобы пытается ослабить связи Москвы и Пекина.
США заинтересованы в сотрудничестве с "Газпромом"
Инсайдеры журналистов в Европе утверждают, что между представителями США и России прошли предварительные контакты по этому вопросу.
Анонимные источники, попросившие не называть их имен, указывают на то, что дискуссии о возможном сотрудничестве Штатов с "Газпромом" находятся на ранней стадии.
Согласно последним данным, совместные проекты между Вашингтоном и Москвой могут касаться азиатского и европейского регионов.
Что важно понимать, потенциальное соглашение между Штатами и российским газовым монополистом стало бы значительным разворотом для президента США Дональда Трампа, критиковавшего Европу за ее зависимость от российского газа во время своего первого срока.
Как известно, именно он руководил усилиями, направленными на значительное расширение продаж американского сжиженного природного газа членам ЕС.
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