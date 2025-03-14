США заинтересовались российским "Газпромом" — какая цель

Согласно данным европейских чиновников, в настоящее время команда американского лидера Дональда Трампа активно изучает возможности сотрудничества с российским газовым монополистом "Газпром".

США заинтересованы в сотрудничестве с "Газпромом"

Инсайдеры журналистов в Европе утверждают, что между представителями США и России прошли предварительные контакты по этому вопросу.

Анонимные источники, попросившие не называть их имен, указывают на то, что дискуссии о возможном сотрудничестве Штатов с "Газпромом" находятся на ранней стадии.

Согласно последним данным, совместные проекты между Вашингтоном и Москвой могут касаться азиатского и европейского регионов.

Это может быть частью стратегии Вашингтона в ослаблении связей Москвы и Пекина, "не сея раскола". В то же время, европейские чиновники сомневаются в успехе США в этом вопросе. Поделиться

Что важно понимать, потенциальное соглашение между Штатами и российским газовым монополистом стало бы значительным разворотом для президента США Дональда Трампа, критиковавшего Европу за ее зависимость от российского газа во время своего первого срока.