США зацікавилися російським "Газпромом" — яка мета

США зацікавлені у співпраці з "Газпромом"

Інсайдери журналістів у Європі стверджують, що між представниками США і Росії відбулися попередні контакти з цього питання.

Анонімні джерела, які попросили не називати їхніх імен, вказують на те, що дискусії щодо можливої співпраці Штатів з "Газпромом" знаходяться на ранній стадії.

Згідно з останніми даними, спільні проєкти між Вашингтоном та Москвою можуть стосуватися азіатського та європейського регіонів.

Це може бути частиною стратегії Вашингтона в ослабленні зв'язків Москви і Пекіна "не сіючи розколу". Водночас європейські посадовці сумніваються в успіху США в цьому питанні. Поширити

Що важливо розуміти, потенційна угода між Штатами та російським газовим монополістом стала б значним розворотом для президента США Дональда Трампа, який критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну.