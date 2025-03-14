США зацікавилися російським "Газпромом" — яка мета

Згідно з даними європейських високопосадовців, наразі команда американського лідера Дональда Трампа активно вивчає можливості співпраці з російським газовим монополістом "Газпром".
Головні тези:
- Можливі спільні проєкти між США та Росією можуть стосуватися азіатського та європейського регіонів.
- Вашингтон таким чином нібито намагається ослабити зв'язки Москви і Пекіна.
США зацікавлені у співпраці з "Газпромом"
Інсайдери журналістів у Європі стверджують, що між представниками США і Росії відбулися попередні контакти з цього питання.
Анонімні джерела, які попросили не називати їхніх імен, вказують на те, що дискусії щодо можливої співпраці Штатів з "Газпромом" знаходяться на ранній стадії.
Згідно з останніми даними, спільні проєкти між Вашингтоном та Москвою можуть стосуватися азіатського та європейського регіонів.
Що важливо розуміти, потенційна угода між Штатами та російським газовим монополістом стала б значним розворотом для президента США Дональда Трампа, який критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну.
Як відомо, саме він керував зусиллями, націленими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу членам ЄС.
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