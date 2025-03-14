Припинення вогню. Подоляк озвучив попередження українцям
Категорія
Україна
Дата публікації

Припинення вогню. Подоляк озвучив попередження українцям

Подоляк
Джерело:  La Repubblica

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в Україні не скасують воєнний стан у разі оголошення 30-денного перемир'я на полі бою. Окрім того, вказано, що у цей період не будуть проводитися президентські вибори.

Головні тези:

  • 30-денне перемир'я не є кінцем війни, зауважує Михайло Подоляк.
  • Необхідна участь перевірених спостерігачів для фіксації порушень перемир'я та розведення сторін.

Подоляк виступив з заявою щодо можливого припинення вогню

Радник керівника ОПУ звертає увагу громадян на те, що 30-денне перемир'я — це не кінець війни.

Ба більше, Михайло Подоляк попереджає, що ситуація буде дійсно непередбачуваною.

Скасування воєнного стану і процедур щодо захисту країни неможливе за такий короткий термін. Будуть потрібні переговори, перевірені спостерігачі, здатні фіксувати порушення перемир'я і забезпечувати розведення сторін. Ми повинні зберігати здатність битися доти, доки ситуація не буде врегульована.

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк

Радник глави ОПУ

За його словами, вибори в Україні не будуть проводитися в разі оголошення 30-денного перемир'я.

Головна причина — на даному етапі неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і виборчої кампанії.

Михайло Подоляк наголосив що це стане можливим, якщо почнуться переговори про стабільне припинення вогню, гарантоване нейтральними спостерігачами.

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