40 млрд евро для Украины. Что известно о тайном предложении ЕС

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель предлагает создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 млрд евро на основе добровольного участия. Одна из главных целей – избежать любого вето со стороны команды венгерского лидера Виктора Орбана.

ЕС хочет спасти военную помощь для Украины

Инсайдеры издания утверждают, что еще в феврале дипломатическая служба Евросоюза призвала создать схему на уровне стран-членов с целью предоставления Украине дополнительных боеприпасов.

Однако тогда не было известно количество средств, необходимых для реализации указанных целей.

Официальный Брюссель ограничен во многих своих решениях и действиях в отношении Украины из-за постоянного отказа Венгрии поддерживать Украину.

Учитывая это препятствие, предложение было переписано таким образом, чтобы к нему могли присоединиться "участвующие государства-члены".

В последней версии предложения указано, что страны поощряются к оказанию военной поддержки Украине в 2025 году на предыдущую сумму не менее 20 миллиардов евро, которая может возрасти до 40 миллиардов евро в зависимости от потребностей Украины. Поделиться

Для реализации этого плана нужно сделать первый шаг, а именно: союзники Киева должны прийти к согласию и выделить 5 миллиардов евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов для ВСУ в 2025 году.