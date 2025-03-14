40 млрд євро для України. Що відомо про таємну пропозицію ЄС
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40 млрд євро для України. Що відомо про таємну пропозицію ЄС

Зеленський
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Джерело:  Euractiv

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Брюссель пропонує створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 мільярдів євро на основі добровільної участі. Одна з головних цілей — уникнути будь-якого вето з боку команди угорського лідера Віктора Орбана.

Головні тези:

  • Однією з ключових цієї ініціативи є уникнення вето з боку Угорщини.
  • Наразі ЄС потрібно реалізувати перший крок — домовитися та виділити 5 млрд євро на боєприпаси для ЗСУ у 2025 році.

ЄС хоче врятувати військову допомогу для України

Інсайдери видання стверджують, що ще в лютому дипломатична служба Євросоюзу закликала створити схему на рівні країн-членів з метою надання Україні додаткових боєприпасів.

Однак тоді не була відома кількість коштів, які потрібні для реалізації вказаних цілей.

Офіційний Брюссель обмежений у багатьох своїх рішеннях та діях щодо України через постійну відмову Угорщини підтримувати Україну.

Враховуючи цю перепону, пропозиція була переписана таким чином, щоб до неї могли долучитися "держави-члени, що беруть участь".

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країни заохочуються до надання військової підтримки Україні у 2025 році на попередню суму щонайменше 20 мільярдів євро, яка може зрости до 40 мільярдів євро в залежності від потреб України.

Для реалізації цього плану потрібно зробити перший крок, а саме: союзники Києва повинні дійти згоди та виділити 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів для ЗСУ у 2025 році.

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