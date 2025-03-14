40 млрд євро для України. Що відомо про таємну пропозицію ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Брюссель пропонує створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 мільярдів євро на основі добровільної участі. Одна з головних цілей — уникнути будь-якого вето з боку команди угорського лідера Віктора Орбана.

ЄС хоче врятувати військову допомогу для України

Інсайдери видання стверджують, що ще в лютому дипломатична служба Євросоюзу закликала створити схему на рівні країн-членів з метою надання Україні додаткових боєприпасів.

Однак тоді не була відома кількість коштів, які потрібні для реалізації вказаних цілей.

Офіційний Брюссель обмежений у багатьох своїх рішеннях та діях щодо України через постійну відмову Угорщини підтримувати Україну.

Враховуючи цю перепону, пропозиція була переписана таким чином, щоб до неї могли долучитися "держави-члени, що беруть участь".

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країни заохочуються до надання військової підтримки Україні у 2025 році на попередню суму щонайменше 20 мільярдів євро, яка може зрости до 40 мільярдів євро в залежності від потреб України. Поширити

Для реалізації цього плану потрібно зробити перший крок, а саме: союзники Києва повинні дійти згоди та виділити 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів для ЗСУ у 2025 році.