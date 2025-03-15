Прекращение огня. Трамп анонсировал важный день

По словам американского лидера Дональда Трампа, уже 17 марта станет известно более важная информация о возможном прекращении огня в Украине. Таким образом, президент США намекнул, что Россия официально объявит свое решение по этому поводу.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу соглашения о прекращении огня со стороны РФ.
- Американский лидер объяснил свое громкое заявление о завершении войны за 24 часа.
Трамп выступил с новым заявлением о прекращении огня
Журналистка поинтересовались у главы Белого дома, какая сейчас ситуация с завершением войны России против Украины.
По словам Дональда Трампа, "все идет хорошо".
Несмотря на это, американский лидер не захотел прямо отвечать на вопрос об ответных мерах за нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.
Кроме того, Дональд Трампа объяснил, зачем обещал завершить войну в течение 24 часов, если понимал, что это невозможно сделать.
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