Прекращение огня. Трамп анонсировал важный день

По словам американского лидера Дональда Трампа, уже 17 марта станет известно более важная информация о возможном прекращении огня в Украине. Таким образом, президент США намекнул, что Россия официально объявит свое решение по этому поводу.

Трамп выступил с новым заявлением о прекращении огня

Журналистка поинтересовались у главы Белого дома, какая сейчас ситуация с завершением войны России против Украины.

По словам Дональда Трампа, "все идет хорошо".

Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник (17 марта — ред.) мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, все будет хорошо. Дональд Трамп Президент США

Несмотря на это, американский лидер не захотел прямо отвечать на вопрос об ответных мерах за нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.

Кроме того, Дональд Трампа объяснил, зачем обещал завершить войну в течение 24 часов, если понимал, что это невозможно сделать.