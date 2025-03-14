"Очень хороший шанс". Трамп озвучил результаты переговоров с Путиным

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас появился "очень хороший шанс" для завершения войны против Украины. Кроме того, американский лидер добавил, что попросил российского диктатора Владимира Путина сохранить жизнь украинских воинов, попавших в окружение на фронте.

Трамп рассказал о переговорах с Путиным

Как отметил глава Белого дома, 13 марта состоялись "очень хорошие и продуктивные" дискуссии с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Есть очень хороший шанс, что эта ужасная кровавая война может наконец закончиться — но в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены россиянами и находятся в плохом положении. Я настойчиво просил президента Путина, чтобы их жизнь была спасена. Дональд Трамп Президент США

Вероятно, американский лидер имел в виду ту часть Сил обороны Украины, которая находится в Курской области России.

Именно на этом участке фронта российские захватчики последние несколько дней делают все возможное, чтобы окружить украинских воинов.

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