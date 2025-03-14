"Очень хороший шанс". Трамп озвучил результаты переговоров с Путиным

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас появился "очень хороший шанс" для завершения войны против Украины. Кроме того, американский лидер добавил, что попросил российского диктатора Владимира Путина сохранить жизнь украинских воинов, попавших в окружение на фронте.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выступил с положительным заявлением касательно окончания войны.
- Президент США не рассказал, как российский диктатор отреагировал на его просьбу и договорились ли они о прекращении огня.
Трамп рассказал о переговорах с Путиным
Как отметил глава Белого дома, 13 марта состоялись "очень хорошие и продуктивные" дискуссии с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.
Вероятно, американский лидер имел в виду ту часть Сил обороны Украины, которая находится в Курской области России.
Именно на этом участке фронта российские захватчики последние несколько дней делают все возможное, чтобы окружить украинских воинов.
Однако Дональд Трамп пока не рассказал, как российский диктатор отреагировал на его просьбу и договорились ли они о прекращении огня.
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