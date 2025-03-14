"Очень хороший шанс". Трамп озвучил результаты переговоров с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

"Очень хороший шанс". Трамп озвучил результаты переговоров с Путиным

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас появился "очень хороший шанс" для завершения войны против Украины. Кроме того, американский лидер добавил, что попросил российского диктатора Владимира Путина сохранить жизнь украинских воинов, попавших в окружение на фронте.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выступил с положительным заявлением касательно окончания войны.
  • Президент США не рассказал, как российский диктатор отреагировал на его просьбу и договорились ли они о прекращении огня.

Трамп рассказал о переговорах с Путиным

Как отметил глава Белого дома, 13 марта состоялись "очень хорошие и продуктивные" дискуссии с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Есть очень хороший шанс, что эта ужасная кровавая война может наконец закончиться — но в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены россиянами и находятся в плохом положении. Я настойчиво просил президента Путина, чтобы их жизнь была спасена.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Вероятно, американский лидер имел в виду ту часть Сил обороны Украины, которая находится в Курской области России.

Именно на этом участке фронта российские захватчики последние несколько дней делают все возможное, чтобы окружить украинских воинов.

Фото: скриншот

Однако Дональд Трамп пока не рассказал, как российский диктатор отреагировал на его просьбу и договорились ли они о прекращении огня.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Путин решил обмануть Трампа
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прекращение огня. Подоляк озвучил предупреждение украинцам
Подоляк
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин передал Трампу новые сигналы касательно прекращения огня
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?