"Дуже хороший шанс". Трамп озвучив результати перемовин з Путіним

Є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися — але в цей момент, тисячі українських військових повністю оточені росіянами, і знаходяться в поганому положенні. Я наполегливо просив президента Путіна, щоб їх життя було врятовано.