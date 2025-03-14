"Дуже хороший шанс". Трамп озвучив результати перемовин з Путіним

14 березня президент США Дональд Трамп заявив, що наразі з'явився "дуже хороший шанс" на завершення війни проти України. Окрім того, американський лідер додав, що попросив російського диктатора Володимира Путіна зберегти життя українських воїнів, які потрапили в оточення на фронті.
Головні тези:
- Дональд Трамп виступив з позитивною заявою щодо закінчення війни.
- Президент США не розповів, як російський диктатор відреагував на його прохання та чи домовилися вони про припинення вогню.
Трамп розповів про переговори з Путіним
Як зазначив очільник Білого дому, 13 березня відбулися “дуже хороші та продуктивні” дискусії з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.
Ймовірно, американський лідер мав на увазі ту частину Сил оборони України, яка знаходиться в Курській області Росії.
Саме на цій ділянці фронту російські загарбники останні кілька днів роблять все можливе, щоб оточити українських воїнів.
Однак Дональд Трамп поки не розповів, як російський диктатор відреагував на його прохання та чи домовилися вони про припинення вогню.
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