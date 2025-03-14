"Дуже хороший шанс". Трамп озвучив результати перемовин з Путіним
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"Дуже хороший шанс". Трамп озвучив результати перемовин з Путіним

Трамп
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Джерело:  online.ua

14 березня президент США Дональд Трамп заявив, що наразі з'явився "дуже хороший шанс" на завершення війни проти України. Окрім того, американський лідер додав, що попросив російського диктатора Володимира Путіна зберегти життя українських воїнів, які потрапили в оточення на фронті.

Головні тези:

  • Дональд Трамп виступив з позитивною заявою щодо закінчення війни.
  • Президент США не розповів, як російський диктатор відреагував на його прохання та чи домовилися вони про припинення вогню.

Трамп розповів про переговори з Путіним

Як зазначив очільник Білого дому, 13 березня відбулися “дуже хороші та продуктивні” дискусії з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.

Є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися — але в цей момент, тисячі українських військових повністю оточені росіянами, і знаходяться в поганому положенні. Я наполегливо просив президента Путіна, щоб їх життя було врятовано.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ймовірно, американський лідер мав на увазі ту частину Сил оборони України, яка знаходиться в Курській області Росії.

Саме на цій ділянці фронту російські загарбники останні кілька днів роблять все можливе, щоб оточити українських воїнів.

Фото: скриншот

Однак Дональд Трамп поки не розповів, як російський диктатор відреагував на його прохання та чи домовилися вони про припинення вогню.

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