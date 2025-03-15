Ілон Маск перешкоджає порятунку викрадених Росією українських дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Ілон Маск перешкоджає порятунку викрадених Росією українських дітей

Маск
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Джерело:  The Mirror

Американський мільярдер та член команди президента США Ілон Маск продовжує масштабні скорочення у фінансуванні уряду Штатів. Внаслідок цього була призупинили робота команди Єльського університету, яка допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених Росією.

Головні тези:

  • Уряд США активно фінансував групу дослідників, яка використовувала технології для відстеження викрадених Росією дітей.
  • Співпраця України та Штатів була вкрай успішною, аж поки у процес не втрутився Ілон Маск.

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Що важливо розуміти, до безпосереднього втручання мільярдера уряд США активно фінансував групу дослідників із Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету.

Саме вона використовувала технології з відкритим кодом для відстеження викрадених Росією дітей і передавала свої висновки владі України, щоб допомогти повернути їх додому.

Така успішна співпраця призвела до того, що сотні неповнолітніх українців повернулися на батьківщину — до своїх родин.

Однак тепер ця робота буде зупинена на тлі нещодавніх скорочень федерального фінансування Ілоном Маском.

Як стверджує уряд України, майже 20 000 дітей були викрадені Росією з моменту вторгнення у 2022 році.

Що важливо розуміти, саме за цей злочин Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

Щоб дізнатися більше про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку Online.UA "Понівечене дитинство":

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