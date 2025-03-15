Американський мільярдер та член команди президента США Ілон Маск продовжує масштабні скорочення у фінансуванні уряду Штатів. Внаслідок цього була призупинили робота команди Єльського університету, яка допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених Росією.

Маск продовжує підривати політику США та підтримку України

Що важливо розуміти, до безпосереднього втручання мільярдера уряд США активно фінансував групу дослідників із Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету.

Саме вона використовувала технології з відкритим кодом для відстеження викрадених Росією дітей і передавала свої висновки владі України, щоб допомогти повернути їх додому. Поширити

Така успішна співпраця призвела до того, що сотні неповнолітніх українців повернулися на батьківщину — до своїх родин.

Однак тепер ця робота буде зупинена на тлі нещодавніх скорочень федерального фінансування Ілоном Маском.

Як стверджує уряд України, майже 20 000 дітей були викрадені Росією з моменту вторгнення у 2022 році.

Що важливо розуміти, саме за цей злочин Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової.