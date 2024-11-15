Як насправді живуть діти в інтернатах — фото шокували й обурили українців

Громадська діячка й адвокатка Інна Мірошниченко опублікувала світлини з моніторингового візиту в один з закладів на Тернопільщині. Йдеться про Новосільську спеціальну школу, на утримання якої у 2024 році з держбюджету виділили близько 20 млн гривень. Однак умови, в яких живуть діти, вказують на те, що кошти були витраченні не за призначенням.

Як живуть діти у Новосільській спецшколі

Інна Мірошниченко наголошує, що громадські монітори — інститут, створений на базі Омбудсмена з метою захисту прав дітей.

Під час моніторингового візиту стали відомі шокуючі факти, які обурили суспільство та спровокували хвилю обговорень у мережі.

Як виявилося, у Новосільській спецшколі у туалетах немає туалетного паперу, мила, рушників, гарячої води, а найголовніше — права на приватність, адже двері навіть не закриваються.

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Також вихователі не слідкують за тим, у що взуті діти. За словами Інни Мірошниченко, біля кабінету директора є цілий склад з гуманітарною допомогою, однак діти вимушені ходити в розірваному взутті.

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Окрема тема для розмови — ванна та душ. Що важливо розуміти, вони у цій спецшколі доступні лише раз на тиждень, у п’ятницю, гарячу воду подають лише на дві години, з 20:00 по 22:00.

Але там навіть крану немає. Тож як помитися — невідомо. Поширити

Душ вмикається однією кнопкою для всіх — шторка також одна на всіх.

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Не можна забувати про те, що в цьому закладі живуть діти до 18 років.

Це і критичні дні у дівчат. Тощо. От можна в цьому тазіку для ніг помитися. З 20:00 до 22:00 навіть з гарячою водою! Але ключа немає. Хлопці заходять до дівчат, залишають відкритими двері, вимикають світло, — розповідає Інна Мірошниченко. Поширити

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Ба більше, як виявилося, дітей взагалі не вчать готувати, а кабінет, як призначений для цього, використовують як приміщення для проведення “банкетів”.

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Персонал спецшколи пиячить безпосередньо у кабінеті, де дітей мали готувати до життя поза межами інтернату.

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Як зазначає громадська діячка, дітям замість компоту дають просто гарячу воду.

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Нові меблі для мешканців також ніхто не купує. куди йдуть 20 млн грн — невідомо.

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Біля кабінету директора закрита відремонтована ігрова кімната, яка недоступна для дітей.

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Персонал спецшколи знущається над дітьми

За словами громадської діячки, найстрашніше це те, що розповідають самі діти.

За погану поведінку їх відправляють у психіатричну лікарню. Це ніде не фіксують. Якщо і там погано поводяться, то роблять уколи, після яких “ти як овоч”. Списують психотропні препарати, ніби даючи їх дітям, які вже вибули із закладу. Потім, найімовірніше, неконтрольовано дають іншим, бо вони мають виражену заспокійливу дію, — пише Інна Мірошниченко. Поширити

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Окрім того, у закладі встановили два випадки сексуального насильства, одній із жертв 8 років.

Дітей в закладі називають “інвалідами, аутистами, нікому не потрібними, тупими, хворими”.

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