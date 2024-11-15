Как живут дети в интернатах — фото шокировали и возмутили украинцев

Общественный деятель и адвокат Инна Мирошниченко опубликовала фотографии после мониторингового визита в одно из заведений на Тернопольщине. Речь идет о Новосельской специальной школе, на содержание которой в 2024 году из госбюджета было выделено около 20 млн гривен. Однако условия, в которых живут дети, указывают на то, что средства были израсходованы не по назначению.

Как живут дети в Новосельской спецшколе

Инна Мирошниченко отмечает, что общественные мониторы — институт, созданный на базе Омбудсмена с целью защиты прав детей.

В ходе мониторингового визита стали известны шокирующие факты, возмутившие общество и спровоцировавшие волну обсуждений в сети.

Как оказалось, в Новосельской спецшколе в туалетах нет туалетной бумаги, мыла, полотенец, горячей воды, а самое главное — права на конфиденциальность, ведь дверь даже не закрывается.

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Также воспитатели не следят за тем, во что обуты дети. По словам Инны Мирошниченко, возле кабинета директора есть целый склад с гуманитарной помощью, однако дети вынуждены ходить в разорванной обуви.

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Отдельная тема для разговора — ванная и душ. Что важно понимать, они в этой спецшколе доступны только раз в неделю, в пятницу, горячую воду подают всего на два часа, с 20:00 до 22:00.

Но там даже крана нет. Как помыться — неизвестно. Поделиться

Душ включается одной кнопкой для всех — шторка тоже одна на всех.

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Нельзя забывать, что в этом заведении живут дети до 18 лет.

Это и критические дни у девушек. Вот можно в этом тазике для ног помыться. С 20:00 до 22:00 даже с горячей водой! Но ключа нет. Мальчики заходят к девушкам, оставляют открытыми двери, выключают свет, — рассказывает Инна Мирошниченко. Поделиться

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Более того, как оказалось, детей вообще не учат готовить, а кабинет, который предназначен для этого, используют как помещение для проведения "банкетов".

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Персонал спецшколы пьет непосредственно в кабинете, где детей должны были готовить к жизни за пределами интерната.

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Как отмечает общественный деятель, детям вместо компота дают просто горячую воду.

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Новую мебель для детей тоже никто не покупает. На что тратят 20 млн грн — неизвестно.

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Возле кабинета директора есть закрыта отремонтированная игровая комната, которая недоступна для детей.

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Персонал спецшколы издевается над детьми

По словам общественного деятеля, самое страшное это то, что рассказывают сами дети.

За плохое поведение их отправляют в психбольницу. Это нигде не фиксируют. Если и там плохо себя ведут, то делают уколы, после которых ты как овощ. Списывают психотропные препараты, словно давая их детям, уже выбывшим из заведения. Потом, вероятнее всего, неконтролируемо дают другим, потому что они обладают выраженным успокаивающим действием, — пишет Инна Мирошниченко. Поделиться

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Кроме того, в заведении установили два случая сексуального насилия, одной из жертв 8 лет.

Детей в заведении называют "инвалидами, аутистами, никому не нужными, тупыми, больными".

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