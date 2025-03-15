Илон Маск препятствует спасению похищенных Россией украинских детей

Американский миллиардер и член команды президента США Илон Маск продолжает масштабные сокращения в финансировании правительства Штатов. В результате была приостановлена работа команды Йельского университета, которая помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией.
Главные тезисы
- Правительство США активно финансировало группу исследователей, которая использовала технологии для отслеживания похищенных Россией детей.
- Сотрудничество Украины и Штатов было крайне успешным, пока в процесс не вмешался Илон Маск.
Маск продолжает подрывать политику США и поддержку Украины
Что важно понимать, до непосредственного вмешательства миллиардера правительство США активно финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета.
Такое успешное сотрудничество привело к тому, что сотни несовершеннолетних украинцев вернулись на родину — к своим семьям.
Однако теперь эта работа будет остановлена на фоне недавних сокращений федерального финансирования Илоном Маском.
Как утверждает правительство Украины, около 20 000 детей были похищены Россией с момента вторжения в 2022 году.
Что важно понимать, именно за это преступление Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной РФ по делам детей Марии Львовой-Беловой.
Чтобы узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фыльм Online.UA "Истерзанное детство":
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