Американский миллиардер и член команды президента США Илон Маск продолжает масштабные сокращения в финансировании правительства Штатов. В результате была приостановлена работа команды Йельского университета, которая помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией.

Маск продолжает подрывать политику США и поддержку Украины

Что важно понимать, до непосредственного вмешательства миллиардера правительство США активно финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета.

Именно она использовала технологии с открытым кодом для отслеживания похищенных Россией детей и передавала свои выводы властям Украины, чтобы помочь вернуть их домой. Поделиться

Такое успешное сотрудничество привело к тому, что сотни несовершеннолетних украинцев вернулись на родину — к своим семьям.

Однако теперь эта работа будет остановлена на фоне недавних сокращений федерального финансирования Илоном Маском.

Как утверждает правительство Украины, около 20 000 детей были похищены Россией с момента вторжения в 2022 году.

Что важно понимать, именно за это преступление Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной РФ по делам детей Марии Львовой-Беловой.