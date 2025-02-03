Лента "Несломленные дети. Я жду" приняла участие в международном кинофестивале Dingle Distilery International Film Festival

Международный кинофестиваль Dingle Distillery International Film Festival (DDIFF) в партнерстве с организацией NEWKD представил специальную кинопрограмму украинских и ирландских фильмов, посвященных общим историческим темам. Участвовала в показе и документальная лента украинского независимого медиа и видеопродакшена Online.UA "Несломленные дети. Я жду".
Главные тезисы
- Кинопоказы фильмов об исторических темах войны и стойкости объединяют украинцев и ирландцев, а также привлекают внимание к проблемам современной Украины.
- Борьба за независимость и выживание, исторические связи между Украиной и Ирландией становятся ключевыми темами кинопрограммы Dingle Distillery International Film Festival.
"Несломленные дети. Я жду" показали на международном фестивале в Ирландии
Программа DDIFF включала показы четырех лент на темы войны и голода, подчеркивающие связь между Ирландией и Украиной — общую историю борьбы за выживание и независимость.
Роберт Кэрри, менеджер NEWKD, отметил:
Документальный фильм "Несломленные дети. Я жду", созданный украинским продакшеном Online.UA, рассказывает истории маленьких украинцев, которые были вынуждены уехать с Родины, однако вернулись и ждут возвращения других. Это дети, получившие ранения в результате российской агрессии против Украины, однако не сломались; дети, которые помогают военным и всеми силами приближают нашу победу.
Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько представила фильм "Семейный альбом" режиссера Марины Ткачук. Эта лента рассказывает историю Самары Пирс, британской фотографии, чей прадед, австрийский инженер Александр Винербергер, стал случайным свидетелем Голодомора 1933 года. Он задокументировал геноцид и тайно передал фотоальбомы с историческими фотографиями в Вену. Самара, унаследовав семейный альбом, исследует тему Голодомора и современной войны в Украине, продолжая дело прадеда по донесению правды.
После показа "Семейного альбома" состоялась дискуссия с участием Самары Пирс и Ларисы Гераско.
Ирландская секция была представлена лентой "Письмо отца" , короткометражным фильмом о священнике Джо Маллине, избравшем этот путь, выполнив завещание своего отца Майкла Маллина. Повстанец и борец за независимость Ирландии в ночь перед казнью написал прощальное письмо жене, в котором попросил их трехлетнего сына стать священником. Этот фильм рассказывает невероятную историю и о чрезвычайной жизни, развернувшейся для Джозефа, когда он исполнил желание своего отца.
Фильм "Arracht" — ирландскоязычная лента, рассказывающая трогательную историю о преодолении горя, борьбе за выживание и нахождение надежды, когда все потеряно. Действие фильма происходит во время ирландского голода в 1845 году. С музыкой от Kíla, этот фильм был избран в качестве заявки Ирландии на 93-ю премию Оскар.
Для Ирландии до сих пор чрезвычайно болезненна тема Большого голода, который в 1845-49 гг. унес жизни более 1 млн человек, еще 1 млн граждан уехали за пределы страны. Ожесточенная борьба за независимость от Британской империи продолжалась здесь долгие века, и завершилась полным ее обретением только в 1949 году.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-