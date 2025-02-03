Лента "Несломленные дети. Я жду" приняла участие в международном кинофестивале Dingle Distilery International Film Festival

Международный кинофестиваль Dingle Distillery International Film Festival (DDIFF) в партнерстве с организацией NEWKD представил специальную кинопрограмму украинских и ирландских фильмов, посвященных общим историческим темам. Участвовала в показе и документальная лента украинского независимого медиа и видеопродакшена Online.UA "Несломленные дети. Я жду".

"Несломленные дети. Я жду" показали на международном фестивале в Ирландии

Программа DDIFF включала показы четырех лент на темы войны и голода, подчеркивающие связь между Ирландией и Украиной — общую историю борьбы за выживание и независимость.

Роберт Кэрри, менеджер NEWKD, отметил:

Культура может объединять и способствовать пониманию. Исследуя нашу общую историю, мы не только углубляем связь между украинцами и ирландцами, но и создаем более сильное и более объединенное сообщество. Мы разделяем опыт устойчивости, борьбы и надежды, который может вдохновить солидарность и взаимное уважение. Поделиться

Документальный фильм "Несломленные дети. Я жду", созданный украинским продакшеном Online.UA, рассказывает истории маленьких украинцев, которые были вынуждены уехать с Родины, однако вернулись и ждут возвращения других. Это дети, получившие ранения в результате российской агрессии против Украины, однако не сломались; дети, которые помогают военным и всеми силами приближают нашу победу.

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько представила фильм "Семейный альбом" режиссера Марины Ткачук. Эта лента рассказывает историю Самары Пирс, британской фотографии, чей прадед, австрийский инженер Александр Винербергер, стал случайным свидетелем Голодомора 1933 года. Он задокументировал геноцид и тайно передал фотоальбомы с историческими фотографиями в Вену. Самара, унаследовав семейный альбом, исследует тему Голодомора и современной войны в Украине, продолжая дело прадеда по донесению правды.

Кинопрограмма украинских и ирландских фильмов на DDIFF

После показа "Семейного альбома" состоялась дискуссия с участием Самары Пирс и Ларисы Гераско.

Важно понимать, что современная война в Украине — это не только вопрос территориального спора или политического конфликта. Это продолжение того самого угнетения, которое мучило Украину уже больше века. Страдания украинского народа сегодня являются прямым следствием давних имперских амбиций сломать дух и идентичность Украины. Но мы, украинский народ, не раз показывали, что нас не сломать. Мы пережили Голодомор, советский фитиль, а сейчас боремся за свою свободу и право на существование независимой нации. Мы показываем миру, что значит не бояться тирании. Больше никто не спросит: "А где Украина?", потому что каждый уголок земного шара теперь знает, что "Украина должна победить". Эта вера подпитывает нашу независимость, укрепляет нашу решимость и объединяет нас с теми, кто разделяет наши ценности. Лариса Гераско Госпожа посол Украины в Ирландии

Ирландская секция была представлена лентой "Письмо отца" , короткометражным фильмом о священнике Джо Маллине, избравшем этот путь, выполнив завещание своего отца Майкла Маллина. Повстанец и борец за независимость Ирландии в ночь перед казнью написал прощальное письмо жене, в котором попросил их трехлетнего сына стать священником. Этот фильм рассказывает невероятную историю и о чрезвычайной жизни, развернувшейся для Джозефа, когда он исполнил желание своего отца.

Фильм "Arracht" — ирландскоязычная лента, рассказывающая трогательную историю о преодолении горя, борьбе за выживание и нахождение надежды, когда все потеряно. Действие фильма происходит во время ирландского голода в 1845 году. С музыкой от Kíla, этот фильм был избран в качестве заявки Ирландии на 93-ю премию Оскар.

Кинопрограмма украинских и ирландских фильмов на DDIFF

Для Ирландии до сих пор чрезвычайно болезненна тема Большого голода, который в 1845-49 гг. унес жизни более 1 млн человек, еще 1 млн граждан уехали за пределы страны. Ожесточенная борьба за независимость от Британской империи продолжалась здесь долгие века, и завершилась полным ее обретением только в 1949 году.