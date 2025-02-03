Стрічка "Незламні діти. Я чекаю" взяла участь у міжнародному кінофестивалі Dingle Distilery International Film Festival

Міжнародний кінофестиваль Dingle Distillery International Film Festival (DDIFF) у партнерстві з організацією NEWKD представив спеціальну кінопрограму українських та ірландських фільмів, присвячених спільним історичним темам. Брала участь у показі і документальна стрічка Online.UA "Незламні діти. Я чекаю".
Головні тези:
- Кінофестиваль Dingle Distillery International Film Festival презентує спеціальну кінопрограму українських та ірландських фільмів.
- Покази фільмів на кінофестивалі в Ірландії допомагають залучити увагу світу до проблем України та підтримати українських дітей, постраждалих від війни.
"Незламні діти. Я чекаю" показали на міжнародному фестивалі в Ірландії
Програма DDIFF включала покази чотирьох стрічок на теми війни та голоду, які підкреслюють зв'язок між Ірландією та Україною — спільну історію боротьби за виживання та незалежність.
Роберт Кері, менеджер NEWKD, зазначив:
Документальний фільм "Незламні діти. Я чекаю", створений українським продакшном Online.UA, розповідає історії маленьких українців, які були вимушені поїхати з Батьківщини, проте повернулися і чекають на повернення інших. Це діти, які отримали поранення внаслідок російської агресії проти України, проте не зламалися; діти, які допомагають військовим та всіма силами наближають нашу перемогу.
Пані посол України в Ірландії Лариса Герасько представила фільм "Сімейний альбом" режисерки Марини Ткачук. Ця стрічка розповідає історію Самари Пірс, британської фотографині, чий прадід, австрійський інженер Олександр Вінербергер, став випадковим свідком Голодомору 1933 року. Він задокументував геноцид та таємно передав фотоальбоми з історичними світлинами до Відня. Самара, успадкувавши сімейний альбом, досліджує тему Голодомору та сучасної війни в Україні, продовжуючи справу прадіда з донесення правди.
Після показу "Сімейного альбому" відбулася дискусія за участю Самари Пірс та Лариси Герасько.
Ірландська секція була представлена стрічкою "Лист батька", короткометражним фільмом про священника Джо Маллінна, який обрав цей шлях, виконавши заповіт свого батька Майкла Маллінна. Повстанець і борець за незалежність Ірландії в ніч перед стратою написав прощальний лист дружині, в якому попросив їхнього трирічного сина стати священником. Цей фільм розповідає неймовірну історію та про надзвичайне життя, яке розгорнулося для Джозефа, коли він виконав бажання свого батька.
Фільм "Arracht" — ірландськомовна стрічка, що розповідає зворушливу історію про подолання горя, боротьбу за виживання та знаходження надії, коли все втрачено. Дія фільму відбувається під час ірландського голоду в 1845 році. З музикою від Kíla, цей фільм був обраний як заявка Ірландії на 93-ю премію Оскар.
Для Ірландії досі надзвичайно болючою є тема Великого голоду, який в 1845-49 рр. забрав життя понад 1 млн людей, ще 1 млн громадян виїхали за межі країни. Запекла боротьба за незалежність від Британської імперії тривала тут довгі століття, і завершилась повним її здобуттям лише в 1949 році.
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