Стрічка "Незламні діти. Я чекаю" взяла участь у міжнародному кінофестивалі Dingle Distilery International Film Festival

Міжнародний кінофестиваль Dingle Distillery International Film Festival (DDIFF) у партнерстві з організацією NEWKD представив спеціальну кінопрограму українських та ірландських фільмів, присвячених спільним історичним темам. Брала участь у показі і документальна стрічка Online.UA "Незламні діти. Я чекаю".

"Незламні діти. Я чекаю" показали на міжнародному фестивалі в Ірландії

Програма DDIFF включала покази чотирьох стрічок на теми війни та голоду, які підкреслюють зв'язок між Ірландією та Україною — спільну історію боротьби за виживання та незалежність.

Роберт Кері, менеджер NEWKD, зазначив:

Культура має силу об'єднувати та сприяти розумінню. Досліджуючи нашу спільну історію, ми не тільки поглиблюємо зв'язок між українцями та ірландцями, але й створюємо сильнішу та більш об'єднану спільноту. Ми поділяємо досвід стійкості, боротьби та надії, який може надихнути на солідарність та взаємну повагу. Поширити

Документальний фільм "Незламні діти. Я чекаю", створений українським продакшном Online.UA, розповідає історії маленьких українців, які були вимушені поїхати з Батьківщини, проте повернулися і чекають на повернення інших. Це діти, які отримали поранення внаслідок російської агресії проти України, проте не зламалися; діти, які допомагають військовим та всіма силами наближають нашу перемогу.

Пані посол України в Ірландії Лариса Герасько представила фільм "Сімейний альбом" режисерки Марини Ткачук. Ця стрічка розповідає історію Самари Пірс, британської фотографині, чий прадід, австрійський інженер Олександр Вінербергер, став випадковим свідком Голодомору 1933 року. Він задокументував геноцид та таємно передав фотоальбоми з історичними світлинами до Відня. Самара, успадкувавши сімейний альбом, досліджує тему Голодомору та сучасної війни в Україні, продовжуючи справу прадіда з донесення правди.

Кінопрограма українських та ірландських фільмів на DDIFF

Після показу "Сімейного альбому" відбулася дискусія за участю Самари Пірс та Лариси Герасько.

Вкрай важливо розуміти, що сучасна війна в Україні — це не лише питання територіальної суперечки чи політичного конфлікту. Це продовження того самого гноблення, яке мучило Україну вже понад століття. Страждання українського народу сьогодні є прямим наслідком давніх імперських амбіцій зламати дух та ідентичність України. Але ми, український народ, неодноразово показували, що нас не зламати. Ми пережили Голодомор, радянський гніт, а зараз боремося за свою свободу та право на існування незалежної нації. Ми показуємо світові, що означає не боятися тиранії. Більше ніхто не запитає: “А де Україна?”, бо кожен куточок земної кулі тепер знає, що “Україна має перемогти”. Ця віра підживлює нашу незалежність, зміцнює нашу рішучість і об’єднує нас із тими, хто поділяє наші цінності. Лариса Герасько Пані посол України в Ірландії

Ірландська секція була представлена стрічкою "Лист батька", короткометражним фільмом про священника Джо Маллінна, який обрав цей шлях, виконавши заповіт свого батька Майкла Маллінна. Повстанець і борець за незалежність Ірландії в ніч перед стратою написав прощальний лист дружині, в якому попросив їхнього трирічного сина стати священником. Цей фільм розповідає неймовірну історію та про надзвичайне життя, яке розгорнулося для Джозефа, коли він виконав бажання свого батька.

Фільм "Arracht" — ірландськомовна стрічка, що розповідає зворушливу історію про подолання горя, боротьбу за виживання та знаходження надії, коли все втрачено. Дія фільму відбувається під час ірландського голоду в 1845 році. З музикою від Kíla, цей фільм був обраний як заявка Ірландії на 93-ю премію Оскар.

Кінопрограма українських та ірландських фільмів на DDIFF

Для Ірландії досі надзвичайно болючою є тема Великого голоду, який в 1845-49 рр. забрав життя понад 1 млн людей, ще 1 млн громадян виїхали за межі країни. Запекла боротьба за незалежність від Британської імперії тривала тут довгі століття, і завершилась повним її здобуттям лише в 1949 році.