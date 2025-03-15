Припинення вогню. У Німеччині попередили про нову тактику Путіна
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Політика
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Припинення вогню. У Німеччині попередили про нову тактику Путіна

Путін
Джерело:  DW

Як вважають німецькі дипломати, російський диктатор Володимир Путін наразі використовує тактику затягування війни проти України після того, як отримав пропозицію щодо припинення вогню.

Головні тези:

  • Берлін закликає не довіряти заявам та обіцянкам Путіна, поки не буде конкретних дій з його боку.
  • Британський лідер Кір Стармер закликав посилити економічний тиск на Росію, якщо вона не захоче завершувати війну.

Путін не поспішає зупиняти вогонь на фронті

З важливим попередженням до міжнародної спільноти звернулося Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Представники дипломатичного відомства наголошують, що скептично ставляться до заяв та обіцянок російського диктатора.

У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження, — наголошують дипломати.

Як зазначає речниця МЗС Німеччини, потрібно насамперед зрозуміти, "чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання".

З заявою з цього приводу також виступив британський лідер Кір Стармер.

Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії

На його переконання, тотальне ігнорування офіційною Москвою пропозиції президента США Дональда Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін не налаштований на мир.

Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, — заявив Стармер.

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