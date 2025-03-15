Припинення вогню. У Німеччині попередили про нову тактику Путіна

Як вважають німецькі дипломати, російський диктатор Володимир Путін наразі використовує тактику затягування війни проти України після того, як отримав пропозицію щодо припинення вогню.

Путін не поспішає зупиняти вогонь на фронті

З важливим попередженням до міжнародної спільноти звернулося Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Представники дипломатичного відомства наголошують, що скептично ставляться до заяв та обіцянок російського диктатора.

У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження, — наголошують дипломати. Поширити

Як зазначає речниця МЗС Німеччини, потрібно насамперед зрозуміти, "чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання".

З заявою з цього приводу також виступив британський лідер Кір Стармер.

Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа. Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії

На його переконання, тотальне ігнорування офіційною Москвою пропозиції президента США Дональда Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін не налаштований на мир.