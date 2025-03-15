Припинення вогню. У Німеччині попередили про нову тактику Путіна

Як вважають німецькі дипломати, російський диктатор Володимир Путін наразі використовує тактику затягування війни проти України після того, як отримав пропозицію щодо припинення вогню.
Головні тези:
- Берлін закликає не довіряти заявам та обіцянкам Путіна, поки не буде конкретних дій з його боку.
- Британський лідер Кір Стармер закликав посилити економічний тиск на Росію, якщо вона не захоче завершувати війну.
Путін не поспішає зупиняти вогонь на фронті
З важливим попередженням до міжнародної спільноти звернулося Міністерстві закордонних справ Німеччини.
Представники дипломатичного відомства наголошують, що скептично ставляться до заяв та обіцянок російського диктатора.
Як зазначає речниця МЗС Німеччини, потрібно насамперед зрозуміти, "чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання".
З заявою з цього приводу також виступив британський лідер Кір Стармер.
На його переконання, тотальне ігнорування офіційною Москвою пропозиції президента США Дональда Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін не налаштований на мир.
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