Прекращение огня. В Германии предупредили о новой тактике Путина

Как считают немецкие дипломаты, российский диктатор Владимир Путин использует тактику затягивания войны против Украины после того, как получил предложение о прекращении огня.
Главные тезисы
- Берлин призывает не доверять заявлениям и обещаниям Путина до тех пор, пока не будет конкретных действий с его стороны.
- Британский лидер Кир Стармер призвал усилить экономическое давление на Россию, если она не захочет завершать войну.
Путин не торопится останавливать огонь на фронте
С важным предупреждением к международному сообществу обратилось Министерство иностранных дел Германии.
Представители дипломатического ведомства подчеркивают, что скептически относятся к заявлениям и обещаниям российского диктатора.
Как отмечает спикер МИД Германии, нужно прежде всего понять, "есть ли серьезная заинтересованность в том, чтобы работать в направлении прочного прекращения огня и урегулирования".
С заявлением по этому поводу также выступил британский лидер Кир Стармер.
По его мнению, тотальное игнорирование официальной Москвой предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир.
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