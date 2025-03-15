Прекращение огня. В Германии предупредили о новой тактике Путина

Как считают немецкие дипломаты, российский диктатор Владимир Путин использует тактику затягивания войны против Украины после того, как получил предложение о прекращении огня.

Путин не торопится останавливать огонь на фронте

С важным предупреждением к международному сообществу обратилось Министерство иностранных дел Германии.

Представители дипломатического ведомства подчеркивают, что скептически относятся к заявлениям и обещаниям российского диктатора.

В лучшем случае можно говорить о тактике затягивания по поводу прекращения огня, если есть такие условия и оговорки, — заявляют дипломаты. Поделиться

Как отмечает спикер МИД Германии, нужно прежде всего понять, "есть ли серьезная заинтересованность в том, чтобы работать в направлении прочного прекращения огня и урегулирования".

С заявлением по этому поводу также выступил британский лидер Кир Стармер.

Мы не можем разрешить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

По его мнению, тотальное игнорирование официальной Москвой предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир.