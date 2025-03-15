Прекращение огня. В Германии предупредили о новой тактике Путина
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Политика
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Прекращение огня. В Германии предупредили о новой тактике Путина

Путин
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Источник:  DW

Как считают немецкие дипломаты, российский диктатор Владимир Путин использует тактику затягивания войны против Украины после того, как получил предложение о прекращении огня.

Главные тезисы

  • Берлин призывает не доверять заявлениям и обещаниям Путина до тех пор, пока не будет конкретных действий с его стороны.
  • Британский лидер Кир Стармер призвал усилить экономическое давление на Россию, если она не захочет завершать войну.

Путин не торопится останавливать огонь на фронте

С важным предупреждением к международному сообществу обратилось Министерство иностранных дел Германии.

Представители дипломатического ведомства подчеркивают, что скептически относятся к заявлениям и обещаниям российского диктатора.

В лучшем случае можно говорить о тактике затягивания по поводу прекращения огня, если есть такие условия и оговорки, — заявляют дипломаты.

Как отмечает спикер МИД Германии, нужно прежде всего понять, "есть ли серьезная заинтересованность в том, чтобы работать в направлении прочного прекращения огня и урегулирования".

С заявлением по этому поводу также выступил британский лидер Кир Стармер.

Мы не можем разрешить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

По его мнению, тотальное игнорирование официальной Москвой предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир.

Если Россия наконец-то сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и крепкий мир, если нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, — заявил Стармер.

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