Украина атаковала 11 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина атаковала 11 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки украинские Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков. В общей сложности на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Общие потери российской армии в живой силе достигли более 892 тысяч человек.
  • Враг использовал для новых атак на украинских защитников 2402 дрона-камикадзе.

Потери армии РФ по состоянию на 15 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 892 840 (+1 180) человек;

  • танков — 10 315 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 458 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 24 483 (+28) ед;

  • РСЗО — 1 315 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 29 233 (+97) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 571 (+102) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

14 марта российские оккупанты нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб.

Более того, для новых атак враг использовал 2402 дрона-камикадзе и совершил 5406 обстрелов по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка Сумской области; Гранов, Казачья Лопань Харьковской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Новоандреевка Запорожской области; Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград Донецкой области; Херсон, Томарино, Казачье Херсонской области.

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