Украина атаковала 11 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки украинские Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков. В общей сложности на фронте произошло 149 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Общие потери российской армии в живой силе достигли более 892 тысяч человек.
- Враг использовал для новых атак на украинских защитников 2402 дрона-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 15 марта 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 892 840 (+1 180) человек;
танков — 10 315 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 21 458 (+15) ед;
артиллерийских систем — 24 483 (+28) ед;
РСЗО — 1 315 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 29 233 (+97) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 40 571 (+102) ед;
14 марта российские оккупанты нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб.
Более того, для новых атак враг использовал 2402 дрона-камикадзе и совершил 5406 обстрелов по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам.
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