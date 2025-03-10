"Коалиция желающих". Стармер проведет встречу мировых лидеров для поддержки Украины
Категория
Мир
Дата публикации

"Коалиция желающих". Стармер проведет встречу мировых лидеров для поддержки Украины

Стармер
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 15 марта виртуальную встречу мировых лидеров по обсуждению поддержки Украины.

Главные тезисы

  • Кир Стармер проведет виртуальную встречу мировых лидеров для создания «коалиции желающих» в поддержку Украины.
  • Цель инициативы — обеспечение суверенности и безопасности Украины, а также работа над длительным миром.
  • Ожидается участие стран НАТО и Содружества, готовых предоставить военные силы для «коалиции желающих».

Стармер соберет мировых лидеров для поддержки Украины

Ожидается, что эта встреча будет продолжением саммита в Лондоне в этом месяце, где британский лидер объявил о создании «коалиции желающих» в поддержку Киева.

Об этом сообщил спикер британского премьера Дэйв Парес.

Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции желающих, которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе.

Как пишет Bloomberg, во встрече примут участие лидеры стран НАТО и Содружества, готовые предоставить военные силы для «коалиции желающих». Какие именно страны — не уточняется.

Мы сосредоточены на поддержке Украины, обеспечении суверенной и безопасной Украины и работе над предложениями по длительному и крепкому миру, — сказал Парес.

Напомним, что после саммита европейских лидеров в Лондоне по Украине 2 марта Кир Стармер рассказал, что Великобритания готова поддержать инициативу «коалиции желающих» для обеспечения выполнения любого мирного соглашения в Украине «солдатами на земле и самолетами в воздухе», и что Европа «должна взять тяжелую ношу», но для этого нужна поддержка.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Стармер объявил о готовности разместить войска Британии в Украине — для чего именно
Стармер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стармер представит Трампу план введения европейских миротворцев в Украину
Стармер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился со Стармером в Лондоне — о чем договорились
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?