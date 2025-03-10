"Коалиция желающих". Стармер проведет встречу мировых лидеров для поддержки Украины

Стармер соберет мировых лидеров для поддержки Украины

Ожидается, что эта встреча будет продолжением саммита в Лондоне в этом месяце, где британский лидер объявил о создании «коалиции желающих» в поддержку Киева.

Об этом сообщил спикер британского премьера Дэйв Парес.

Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции желающих, которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе.

Как пишет Bloomberg, во встрече примут участие лидеры стран НАТО и Содружества, готовые предоставить военные силы для «коалиции желающих». Какие именно страны — не уточняется.

Мы сосредоточены на поддержке Украины, обеспечении суверенной и безопасной Украины и работе над предложениями по длительному и крепкому миру, — сказал Парес. Поделиться

Напомним, что после саммита европейских лидеров в Лондоне по Украине 2 марта Кир Стармер рассказал, что Великобритания готова поддержать инициативу «коалиции желающих» для обеспечения выполнения любого мирного соглашения в Украине «солдатами на земле и самолетами в воздухе», и что Европа «должна взять тяжелую ношу», но для этого нужна поддержка.