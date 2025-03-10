"Коалиция желающих". Стармер проведет встречу мировых лидеров для поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 15 марта виртуальную встречу мировых лидеров по обсуждению поддержки Украины.
Главные тезисы
- Кир Стармер проведет виртуальную встречу мировых лидеров для создания «коалиции желающих» в поддержку Украины.
- Цель инициативы — обеспечение суверенности и безопасности Украины, а также работа над длительным миром.
- Ожидается участие стран НАТО и Содружества, готовых предоставить военные силы для «коалиции желающих».
Стармер соберет мировых лидеров для поддержки Украины
Ожидается, что эта встреча будет продолжением саммита в Лондоне в этом месяце, где британский лидер объявил о создании «коалиции желающих» в поддержку Киева.
Об этом сообщил спикер британского премьера Дэйв Парес.
Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции желающих, которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе.
Как пишет Bloomberg, во встрече примут участие лидеры стран НАТО и Содружества, готовые предоставить военные силы для «коалиции желающих». Какие именно страны — не уточняется.
Напомним, что после саммита европейских лидеров в Лондоне по Украине 2 марта Кир Стармер рассказал, что Великобритания готова поддержать инициативу «коалиции желающих» для обеспечения выполнения любого мирного соглашения в Украине «солдатами на земле и самолетами в воздухе», и что Европа «должна взять тяжелую ношу», но для этого нужна поддержка.
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