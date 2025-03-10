"Коаліція охочих". Стармер проведе зустріч світових лідерів задля підтримки України
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"Коаліція охочих". Стармер проведе зустріч світових лідерів задля підтримки України

Стармер
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Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе 15 березня віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України.

Головні тези:

  • Стармер організовує віртуальну зустріч лідерів для обговорення підтримки України та створення «коаліції охочих».
  • У зустрічі візьмуть участь країни НАТО та інші, які готові надати військові сили для «коаліції охочих».
  • Головна мета ініціативи — забезпечення суверенності та безпеки України, а також робота над тривалим миром.

Стармер збере світових лідерів задля підтримки України

Очікується, що ця зустріч буде продовженням саміту в Лондоні цього місяця, на якому британський лідер оголосив про створення «коаліції охочих» на підтримку Києва.

Про це повідомив речник британського прем’єра Дейв Парес.

Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів «коаліції охочих», яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі.

Як пише Bloomberg, у зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, які готові надати військові сили для «коаліції охочих». Які це саме країни — не уточнюється.

Ми зосереджені на підтримці України, забезпеченні суверенної та безпечної України і роботі над пропозиціями щодо тривалого й міцного миру, — сказав Парес.

Нагадаємо, що після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо України 2 березня Кір Стармер розповів, що Велика Британія готова підтримати ініціативу «коаліції охочих» для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди в Україні «солдатами на землі та літаками в повітрі», і що Європа «повинна взяти важку ношу», але для цього потрібна підтримка Сполучених Штатів.

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