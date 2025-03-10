"Коаліція охочих". Стармер проведе зустріч світових лідерів задля підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе 15 березня віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України.
Головні тези:
- Стармер організовує віртуальну зустріч лідерів для обговорення підтримки України та створення «коаліції охочих».
- У зустрічі візьмуть участь країни НАТО та інші, які готові надати військові сили для «коаліції охочих».
- Головна мета ініціативи — забезпечення суверенності та безпеки України, а також робота над тривалим миром.
Стармер збере світових лідерів задля підтримки України
Очікується, що ця зустріч буде продовженням саміту в Лондоні цього місяця, на якому британський лідер оголосив про створення «коаліції охочих» на підтримку Києва.
Про це повідомив речник британського прем’єра Дейв Парес.
Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів «коаліції охочих», яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі.
Як пише Bloomberg, у зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, які готові надати військові сили для «коаліції охочих». Які це саме країни — не уточнюється.
Нагадаємо, що після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо України 2 березня Кір Стармер розповів, що Велика Британія готова підтримати ініціативу «коаліції охочих» для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди в Україні «солдатами на землі та літаками в повітрі», і що Європа «повинна взяти важку ношу», але для цього потрібна підтримка Сполучених Штатів.
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