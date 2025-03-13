Помощник нелегитимного президента России Николай Патрушев заявил, что в настоящее время страна-оккупант видит угрозу для себя со стороны НАТО в Балтийском регионе, в частности, речь идет о портовой инфраструктуре РФ и судоходстве.
Главные тезисы
- Помощник Путина Николай Патрушев обвинил НАТО в угрозах для России на Балтике.
- Патрушев нагло заявил о провокациях со стороны НАТО в виде кибератак на российские суда.
Патрушев угрожает странам НАТО: что известно
Об этом Патрушев говорил в интервью журналу "Национальная оборона".
Прогноз ситуации на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянса. Высока возможность дальнейшего усиления угроз русской портовой инфраструктуре и свободе судоходства.
Патрушев цинично заявил, что НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, "пренебрегая возобновлением диалога между Москвой и Вашингтоном".
Он также заявил, что нынешнее обострение ситуации в Балтийском море спровоцировало Великобританию.
По его словам, НАТО отрабатывает применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации внештатных ситуаций, в том числе приводящих к авариям.
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