Помощник нелегитимного президента России Николай Патрушев заявил, что в настоящее время страна-оккупант видит угрозу для себя со стороны НАТО в Балтийском регионе, в частности, речь идет о портовой инфраструктуре РФ и судоходстве.

Патрушев угрожает странам НАТО: что известно

Об этом Патрушев говорил в интервью журналу "Национальная оборона".

Прогноз ситуации на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянса. Высока возможность дальнейшего усиления угроз русской портовой инфраструктуре и свободе судоходства.

Патрушев цинично заявил, что НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, "пренебрегая возобновлением диалога между Москвой и Вашингтоном".

Он также заявил, что нынешнее обострение ситуации в Балтийском море спровоцировало Великобританию.

По его словам, НАТО отрабатывает применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации внештатных ситуаций, в том числе приводящих к авариям.