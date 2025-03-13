Приспешник Путина Патрушев цинично обвинил НАТО в угрозах России на Балтике
Категория
Мир
Дата публикации

Приспешник Путина Патрушев цинично обвинил НАТО в угрозах России на Балтике

Патрушев
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Источник:  online.ua

Помощник нелегитимного президента России Николай Патрушев заявил, что в настоящее время страна-оккупант видит угрозу для себя со стороны НАТО в Балтийском регионе, в частности, речь идет о портовой инфраструктуре РФ и судоходстве.

Главные тезисы

  • Помощник Путина Николай Патрушев обвинил НАТО в угрозах для России на Балтике.
  • Патрушев нагло заявил о провокациях со стороны НАТО в виде кибератак на российские суда.

Патрушев угрожает странам НАТО: что известно

Об этом Патрушев говорил в интервью журналу "Национальная оборона".

Прогноз ситуации на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянса. Высока возможность дальнейшего усиления угроз русской портовой инфраструктуре и свободе судоходства.

Патрушев цинично заявил, что НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, "пренебрегая возобновлением диалога между Москвой и Вашингтоном".

Он также заявил, что нынешнее обострение ситуации в Балтийском море спровоцировало Великобританию.

По его словам, НАТО отрабатывает применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации внештатных ситуаций, в том числе приводящих к авариям.

С конца прошлого года в рамках операции "Балтийский страж" на Балтику перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсиям. Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участия внештатных ситуаций на торговых судах, выхода из строя подводной инфраструктуры. По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность по российским подводным трубопроводам, танкерам и сухогрузам, — лживо заявил приспешник Путина.

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