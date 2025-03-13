Помічник нелегітимного президента Росії Микола Патрушев заявив, що наразі країна-окупант вбачає загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському регіоні, зокрема йдеться про портову інфраструктуру РФ та судноплавство.
Головні тези:
- Патрушев звинуватив НАТО у загостренні ситуації на Балтиці та погрозах для Росії.
- Цинічні заяви помічника Путіна свідчать про підвищення напруженості між Росією та НАТО.
Патрушев погрожує країнам НАТО: що відомо
Про це Патрушев казав в інтерв'ю журналу "Национальная оборона".
Прогноз ситуації на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн Альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства.
Патрушев цинічно заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, "нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном".
Він також заявив, що нинішнє загострення ситуації в Балтійському морі спровокувала Велика Британія.
За його словами, НАТО відпрацьовує застосування кібератак на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема таких, що призводять до аварій.
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