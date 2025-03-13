Поплічник Путіна Патрушев цинічно звинуватив НАТО у погрозах Росії на Балтиці

Помічник нелегітимного президента Росії Микола Патрушев заявив, що наразі країна-окупант вбачає загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському регіоні, зокрема йдеться про портову інфраструктуру РФ та судноплавство.

Патрушев погрожує країнам НАТО: що відомо

Про це Патрушев казав в інтерв'ю журналу "Национальная оборона".

Прогноз ситуації на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн Альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства.

Патрушев цинічно заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, "нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном".

Він також заявив, що нинішнє загострення ситуації в Балтійському морі спровокувала Велика Британія.

За його словами, НАТО відпрацьовує застосування кібератак на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема таких, що призводять до аварій.