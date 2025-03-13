Поплічник Путіна Патрушев цинічно звинуватив НАТО у погрозах Росії на Балтиці
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Поплічник Путіна Патрушев цинічно звинуватив НАТО у погрозах Росії на Балтиці

Патрушев
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Джерело:  online.ua

Помічник нелегітимного президента Росії Микола Патрушев заявив, що наразі країна-окупант вбачає загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському регіоні, зокрема йдеться про портову інфраструктуру РФ та судноплавство.

Головні тези:

  • Патрушев звинуватив НАТО у загостренні ситуації на Балтиці та погрозах для Росії.
  • Цинічні заяви помічника Путіна свідчать про підвищення напруженості між Росією та НАТО.

Патрушев погрожує країнам НАТО: що відомо

Про це Патрушев казав в інтерв'ю журналу "Национальная оборона".

Прогноз ситуації на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн Альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства.

Патрушев цинічно заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, "нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном".

Він також заявив, що нинішнє загострення ситуації в Балтійському морі спровокувала Велика Британія.

За його словами, НАТО відпрацьовує застосування кібератак на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема таких, що призводять до аварій.

З кінця минулого року в рамках операції "Балтійський вартовий" на Балтику перекидаються додаткові сили нібито для протидії диверсіям, які почастішали. Експерти схиляються до думки, що самі країни НАТО є організаторами, спонсорами і виконавцями почастішання позаштатних ситуацій на торгівельних суднах, виходу з ладу підводної інфраструктури. За наявною інформацією, їхні ВМС планують посилити терористичну діяльність щодо російських підводних трубопроводів, танкерів і суховантажів, — брехливо заявив поплічник Путіна.

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