Патрушев лякає знищенням Молдови — Кишинів відреагував

Радник російського диктатора Ніколай Патрушев почав публічно погрожувати, що "антиросійська політика" Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або припинить своє існування.

Кремль знову погрожує Молдові

Поплічник Володимира Путіна почав безсоромно брехати, що провина за енергетичну кризу в окупованому Росією Придністров'ї лежить на владі Молдови.

Ба більше, він цинічно закликав Кишинів "не обманювати себе і свій народ", а "визнати свої помилки і виправити ситуацію".

Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі припинить своє існування, — погрожує Патрушев. Поширити

На цю скандальну заяву відреагувало Міністерство закордонних справ Молдови.

Дипломати назвали її неприпустимим втручанням у внутрішні справи країни, націленні на дестабілізацію регіону.

Республіка Молдова є суверенною державою, яка послідовно йде шляхом демократії та європейської інтеграції відповідно до волі своїх громадян, — йдеться у заяві відомства. Поширити

Як Санду коментує енергетичну кризу в Придністров’ї

Лідерка Молдови Мая Санду звернула увагу міжнародної спільноти на те, що саме російський монополіст “Газпром” власноруч створює енергетичну кризу в Придністров’ї.

Що важливо розуміти, посіпаки Путіна роблять це попри те, що Кишинів має контракт на постачання газу.

Ми розуміємо, що люди (в Придністров’ї — ред.) переживають складні часи. Ми готові допомогти. Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює “Газпром”, тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом “Газпром” повинен постачати газ. Мая Санду Президентка Молдови

Вона також закликала не забувати, що існує альтернативний газогін “Турецький потік”.

Тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну.