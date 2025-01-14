Советник российского диктатора Николай Патрушев начал публично угрожать, что "антироссийская политика" Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо прекратит свое существование.

Кремль снова угрожает Молдове

Приспешник Владимира Путина начал беззастенчиво врать, что вина за энергетический кризис в оккупированном Россией Приднестровье лежит на властях Молдовы.

Более того, он цинично призвал Кишинев "не обманывать себя и свой народ", а "признать свои ошибки и исправить ситуацию".

Я не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо вообще прекратит свое существование, — угрожает Патрушев. Поделиться

На это скандальное заявление отреагировало Министерство иностранных дел Молдовы.

Дипломаты назвали его недопустимым вмешательством во внутренние дела страны, направленным на дестабилизацию региона.

Республика Молдова является суверенным государством, которое последовательно идет по пути демократии и европейской интеграции в соответствии с волей своих граждан, — сказано в заявлении ведомства. Поделиться

Как Санду комментирует энергетический кризис в Приднестровье

Лидер Молдовы Майя Санду обратила внимание международного сообщества на то, что именно российский монополист "Газпром" собственноручно создает энергетический кризис в Приднестровье.

Что важно понимать, приспешники Путина делают это, несмотря на то, что у Кишинева есть контракт на поставку газа.

Мы понимаем, что люди (в Приднестровье — ред.) переживают сложные времена. Мы готовы помочь. Я хочу, чтобы они знали, что этот кризис создает "Газпром", потому что у Молдовы есть контракт на поставку газа. По этому контракту "Газпром" должен поставлять газ. Майя Санда Президент Молдовы

Она также призвала не забывать, что существует альтернативный газопровод “Турецкий поток”.

То есть не проблема, что газ не может проходить через Украину.