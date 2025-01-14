Патрушев пугает уничтожением Молдовы — Кишинев отреагировал
Категория
Политика
Дата публикации

Патрушев пугает уничтожением Молдовы — Кишинев отреагировал

Патрушев и Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Newsmaker

Советник российского диктатора Николай Патрушев начал публично угрожать, что "антироссийская политика" Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо прекратит свое существование.

Главные тезисы

  • Патрушев безосновательно обвиняет Молдову в том, что “ПМР” осталась без газа.
  • Министерство иностранных дел Молдовы считает заявление Патрушева недопустимым вмешательством и дестабилизацией региона.
    Президент Майя Санду объяснила, что на самом деле происходит.

Кремль снова угрожает Молдове

Приспешник Владимира Путина начал беззастенчиво врать, что вина за энергетический кризис в оккупированном Россией Приднестровье лежит на властях Молдовы.

Более того, он цинично призвал Кишинев "не обманывать себя и свой народ", а "признать свои ошибки и исправить ситуацию".

Я не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо вообще прекратит свое существование, — угрожает Патрушев.

На это скандальное заявление отреагировало Министерство иностранных дел Молдовы.

Дипломаты назвали его недопустимым вмешательством во внутренние дела страны, направленным на дестабилизацию региона.

Республика Молдова является суверенным государством, которое последовательно идет по пути демократии и европейской интеграции в соответствии с волей своих граждан, — сказано в заявлении ведомства.

Как Санду комментирует энергетический кризис в Приднестровье

Лидер Молдовы Майя Санду обратила внимание международного сообщества на то, что именно российский монополист "Газпром" собственноручно создает энергетический кризис в Приднестровье.

Что важно понимать, приспешники Путина делают это, несмотря на то, что у Кишинева есть контракт на поставку газа.

Мы понимаем, что люди (в Приднестровье — ред.) переживают сложные времена. Мы готовы помочь. Я хочу, чтобы они знали, что этот кризис создает "Газпром", потому что у Молдовы есть контракт на поставку газа. По этому контракту "Газпром" должен поставлять газ.

Майя Санда

Майя Санда

Президент Молдовы

Она также призвала не забывать, что существует альтернативный газопровод “Турецкий поток”.

То есть не проблема, что газ не может проходить через Украину.

"Газпром" решил, что не хочет больше поставлять газ, и поэтому у людей сейчас есть такие проблемы. Мы готовы помочь генераторами и медикаментами. Люди могут перейти на правый берег, если им нужно в больницу или решать другие проблемы.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Газпром искусственно создал энергетический кризис в Приднестровье — Санду
Санду
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Проектировали газоперерабатывающий завод в России — СБУ задержала менеджеров украинского холдинга
СБУ
Колаборантка
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо зовет Зеленского на переговоры из-за прекращения транзита российского газа
Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?