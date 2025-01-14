Патрушев пугает уничтожением Молдовы — Кишинев отреагировал

Советник российского диктатора Николай Патрушев начал публично угрожать, что "антироссийская политика" Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо прекратит свое существование.
Главные тезисы
- Патрушев безосновательно обвиняет Молдову в том, что “ПМР” осталась без газа.
- Министерство иностранных дел Молдовы считает заявление Патрушева недопустимым вмешательством и дестабилизацией региона.
Президент Майя Санду объяснила, что на самом деле происходит.
Кремль снова угрожает Молдове
Приспешник Владимира Путина начал беззастенчиво врать, что вина за энергетический кризис в оккупированном Россией Приднестровье лежит на властях Молдовы.
Более того, он цинично призвал Кишинев "не обманывать себя и свой народ", а "признать свои ошибки и исправить ситуацию".
На это скандальное заявление отреагировало Министерство иностранных дел Молдовы.
Дипломаты назвали его недопустимым вмешательством во внутренние дела страны, направленным на дестабилизацию региона.
Как Санду комментирует энергетический кризис в Приднестровье
Лидер Молдовы Майя Санду обратила внимание международного сообщества на то, что именно российский монополист "Газпром" собственноручно создает энергетический кризис в Приднестровье.
Что важно понимать, приспешники Путина делают это, несмотря на то, что у Кишинева есть контракт на поставку газа.
Она также призвала не забывать, что существует альтернативный газопровод “Турецкий поток”.
То есть не проблема, что газ не может проходить через Украину.
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