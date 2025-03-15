Україна уразила 11 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 11 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 15 березня 2025 року
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Протягом минулої доби українські Сили оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників. Загалом на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Загальні втрати російської армії у живій силі сягнули понад 892 тисячі осіб.
  • Ворог використав для нових атак на українських захисників 2402 дрони-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 15 березня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 892 840 (+1 180) осіб;

  • танків — 10 315 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 21 458 (+15) од;

  • артилерійських систем — 24 483 (+28) од;

  • РСЗВ — 1 315 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29 233 (+97) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 40 571 (+102) од;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

14 березня російські окупанти завдали одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 145 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, для нових атак ворог використав 2402 дрони-камікадзе та здійснив 5406 обстрілів по позиціях бійцях ЗСУ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Гранів, Козача Лопань Харківської області; Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Новоандріївка Запорізької області; Гродівка, Новопавлівка, Покровськ, Мирноград Донецької області; Херсон, Томарине, Козацьке Херсонської області.

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