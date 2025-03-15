Україна уразила 11 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби українські Сили оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників. Загалом на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Загальні втрати російської армії у живій силі сягнули понад 892 тисячі осіб.
- Ворог використав для нових атак на українських захисників 2402 дрони-камікадзе.
Втрати армії РФ станом на 15 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 892 840 (+1 180) осіб;
танків — 10 315 (+2) од;
бойових броньованих машин — 21 458 (+15) од;
артилерійських систем — 24 483 (+28) од;
РСЗВ — 1 315 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29 233 (+97) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 40 571 (+102) од;
14 березня російські окупанти завдали одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 145 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, для нових атак ворог використав 2402 дрони-камікадзе та здійснив 5406 обстрілів по позиціях бійцях ЗСУ і населених пунктах.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-