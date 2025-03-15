"Это ложь". Журналисты проанализировали новое заявление Трампа об Украине
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"Это ложь". Журналисты проанализировали новое заявление Трампа об Украине

Трамп
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Источник:  Forbes

После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп начал утверждать, что армия РФ окружила тысячи украинских военных в Курской области, однако это неправда.

Главные тезисы

  • Заявления оператора украинских беспилотников и аналитика группы Frontelligence Insight свидетельствуют о том, что заявление Трампа является ложью и не отражает реальную ситуацию на фронте.
  • Силы обороны Украины начали контрнаступление на Курщину, чтобы сорвать коварные планы РФ.

Трамп снова распространяет дезинформацию

Просто сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными и в очень плохом и уязвимом положении, — написал президент США 14 марта.

Однако на самом деле никакого окружения не было — в начале недели произошла эвакуация около 10 000 бойцов ВСУ, которые покинули свои позиции на Курщине на фоне приближения большого количества российских оккупантов.

Это ложь, — отреагировал на заявление Трамп Кригсфоршер — оператор украинских беспилотников, участвовавший в боях под Курском.

Татаригами — основатель аналитической группы Frontelligence Insight — отметил, что информация об окружении не соответствует действительности.

Напомним, 6 августа Силы обороны Украины начали контрнаступление на Курщину с целью захвата части российской земли, которую украинский президент Владимир Зеленский мог впоследствии обменять на территории, оккупированные Россией.

Кроме того, таким образом, бойцы ВСУ сорвали еще одно наступление, которое армия РФ планировала осуществить на украинские территории.

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