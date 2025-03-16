Новий лідер Канади Карні звернувся до України та кинув виклик Росії
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Новий лідер Канади Карні звернувся до України та кинув виклик Росії

Карні
Джерело:  online.ua

Новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні офіційно оголосив, що має намір продовжувати підтримку України та її народу на тлі триваючої агресії з боку Росії. Фактично політик підтвердив, що не відмовляється від курсу свого попередника Джастіна Трюдо щодо співпраці з Києвом.

Головні тези:

  • Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню на фронті.
  • Попри це Карні не буде скорочувати військову підтримку для України, адже вона вкрай важлива для самооборони.

Карні налаштований на співпрацю з Україною

Як повідомив новий лідер Канади, він провів переговори з британським колегою Кіром Стармером, президентом Володимиром Зеленським і багатьма іншими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до завершення війни.

Марк Карні офіційно підтвердив, що він та його країна підтримують пропозицію про негайне припинення вогню на полі бою.

За його словами, Канада забезпечить Україні військову підтримку, необхідну для самооборони — зараз і в майбутньому.

Окрім того, Марк Карні публічно звернувся до країни-агресорки Росії й озвучив свої вимоги.

Росія повинна припинити тягнути час і зупинити свої атаки. Настав час Росії сісти за стіл переговорів із доброю волею. Як домовилися учасники G7 у Шарлевуа, ми посилимо контроль за санкціями, щоб заохотити їх дотримання.

Марк Карні

Марк Карні

Новообраний прем'єр-міністр Канади

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