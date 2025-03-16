Новий лідер Канади Карні звернувся до України та кинув виклик Росії

Новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні офіційно оголосив, що має намір продовжувати підтримку України та її народу на тлі триваючої агресії з боку Росії. Фактично політик підтвердив, що не відмовляється від курсу свого попередника Джастіна Трюдо щодо співпраці з Києвом.

Карні налаштований на співпрацю з Україною

Як повідомив новий лідер Канади, він провів переговори з британським колегою Кіром Стармером, президентом Володимиром Зеленським і багатьма іншими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до завершення війни.

Марк Карні офіційно підтвердив, що він та його країна підтримують пропозицію про негайне припинення вогню на полі бою.

За його словами, Канада забезпечить Україні військову підтримку, необхідну для самооборони — зараз і в майбутньому.

I spoke with Prime Minister Starmer, President Zelenskyy, and many of our closest allies this morning to discuss Ukraine’s path to peace.



Canada supports the proposal for an immediate ceasefire in Ukraine. Now, Russia must stop stalling and launching its attacks. It’s time for… — Mark Carney (@MarkJCarney) March 15, 2025

Окрім того, Марк Карні публічно звернувся до країни-агресорки Росії й озвучив свої вимоги.