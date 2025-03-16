Скандал навколо "Голосу Америки". У Трампа пояснили неочікуване рішення
Категорія
Світ
Дата публікації

Скандал навколо "Голосу Америки". У Трампа пояснили неочікуване рішення

The White House
Трамп
Read in English

Команда американського лідера Дональда Трампа озвучила список претензій до мовника "Голос Америки" й таким чином "пояснила", чому вирішила заблокувати його фінансування. 

Головні тези:

  • Команда Трампа звинувачує “Голос Америки” у порушенні журналістських стандартів та уникнення відповідальності.
  •  Білий дім також скасував фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

У Трампа прокоментували рішення припинити фінансування "Голосу Америки"

Що важливо розуміти, 15 березня стало відомо, що чимало працівників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку без права доступу до мейлів та виконання своєї роботи.

Після того, як спалахнув гучний скандал, Білий дім вирішив пояснити своє неочікуване рішення.

На цьому тлі команда Дональда Трампа оголосила низку претензій до "Голосу Америки". Серед звинувачень — “порушення журналістських стандартів та уникнення відповідальності”.

Зокрема йдеться про такі випадки:

  • 5 років тому мовник писав про ймовірний “російський слід” у скандалі з ноутбуком сина колишнього американського президента Джо Байдена — Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

  • Керівництво "Голосу Америки" закликало працівників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

  • У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, яку шукають притулку у США.

Згідно з даними журналістів, Білий дім також скасував фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Припинення вогню. Трамп анонсував важливий день
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це брехня". Журналісти проаналізували нову заяву Трампа про Україну
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Чекав Путіна 9 годин". Трамп відреагував на нові дані ЗМІ
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?