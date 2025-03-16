Скандал навколо "Голосу Америки". У Трампа пояснили неочікуване рішення

Команда американського лідера Дональда Трампа озвучила список претензій до мовника "Голос Америки" й таким чином "пояснила", чому вирішила заблокувати його фінансування.

У Трампа прокоментували рішення припинити фінансування "Голосу Америки"

Що важливо розуміти, 15 березня стало відомо, що чимало працівників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку без права доступу до мейлів та виконання своєї роботи.

Після того, як спалахнув гучний скандал, Білий дім вирішив пояснити своє неочікуване рішення.

На цьому тлі команда Дональда Трампа оголосила низку претензій до "Голосу Америки". Серед звинувачень — “порушення журналістських стандартів та уникнення відповідальності”.

Зокрема йдеться про такі випадки:

5 років тому мовник писав про ймовірний “російський слід” у скандалі з ноутбуком сина колишнього американського президента Джо Байдена — Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

Керівництво "Голосу Америки" закликало працівників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, яку шукають притулку у США.