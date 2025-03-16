Скандал вокруг "Голоса Америки". У Трампа объяснили неожиданное решение
Категория
Мир
Дата публикации

Скандал вокруг "Голоса Америки". У Трампа объяснили неожиданное решение

The White House
Трамп
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Команда американского лидера Дональда Трампа озвучила список претензий к вещателю "Голос Америки" и таким образом "объяснила", почему решила заблокировать его финансирование.

Главные тезисы

  • Команда Трампа обвиняет "Голос Америки" в нарушении журналистских стандартов и избегании ответственности.
  • Белый дом также отменил финансирование для сети RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

У Трампа прокомментировали решение прекратить финансирование "Голоса Америки"

Что важно понимать, 15 марта стало известно, что многие работники "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск без права доступа к мейлам и выполнения своей работы.

После того, как вспыхнул громкий скандал, Белый дом решил объяснить свое неожиданное решение.

На этом фоне команда Дональда Трампа объявила ряд претензий к "Голосу Америки". Среди обвинений — “нарушение журналистских стандартов и избегание ответственности”.

В частности, речь идет о таких случаях:

  • 5 лет назад вещатель писал о вероятном "российском следе" в скандале с ноутбуком сына бывшего американского президента Джо Байдена — Хантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду".

  • Руководство "Голоса Америки" призвало работников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются официальные заявления".

  • В 2019 году вещатель выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США.

Согласно данным журналистов, Белый дом также отменил финансирование для сети RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

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