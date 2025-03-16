Скандал вокруг "Голоса Америки". У Трампа объяснили неожиданное решение

Команда американского лидера Дональда Трампа озвучила список претензий к вещателю "Голос Америки" и таким образом "объяснила", почему решила заблокировать его финансирование.

У Трампа прокомментировали решение прекратить финансирование "Голоса Америки"

Что важно понимать, 15 марта стало известно, что многие работники "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск без права доступа к мейлам и выполнения своей работы.

После того, как вспыхнул громкий скандал, Белый дом решил объяснить свое неожиданное решение.

На этом фоне команда Дональда Трампа объявила ряд претензий к "Голосу Америки". Среди обвинений — “нарушение журналистских стандартов и избегание ответственности”.

В частности, речь идет о таких случаях:

5 лет назад вещатель писал о вероятном "российском следе" в скандале с ноутбуком сына бывшего американского президента Джо Байдена — Хантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду".

Руководство "Голоса Америки" призвало работников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются официальные заявления".

В 2019 году вещатель выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США.