НАТО таємно готується до кількох катастрофічних сценаріїв

Як вдалося дізнатися виданню Business Insider, експерти НАТО наразі намагаються спрогнозувати деякі з найбільш потенційно катастрофічних сценаріїв, з якими може стикнутися Альянс у майбутньому. Зокрема йдеться про вторгнення країни-агресорки Росії.

До чого готується члени Альянсу

Згідно з даними журналістів, працівники Оборонного коледжу НАТО в Римі намагаються відшукати ранні ознаки і "слабкі сигнали", які можуть загрожувати безпеці НАТО у майбутньому.

З заявою з цього приводу виступила директорка дослідницького відділу Оборонного коледжу Флоренс Гауб.

Ми шукаємо щось, що змінюється, що рухається в іншому напрямку, ніж очікувалось або передбачалось, — заявила вона. Поширити

Як виявилося, експерти НАТО використовують різні методи роботи, зокрема мозкові штурми і сценарні вправи з офіційними особами блоку.

Наразі фахівці зосередилися на таких напрямках досліджень: