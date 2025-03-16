НАТО таємно готується до кількох катастрофічних сценаріїв

Як вдалося дізнатися виданню Business Insider, експерти НАТО наразі намагаються спрогнозувати деякі з найбільш потенційно катастрофічних сценаріїв, з якими може стикнутися Альянс у майбутньому. Зокрема йдеться про вторгнення країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Аналітики вивчають ранні ознаки та слабкі сигнали, що можуть загрожувати безпеці альянсу у майбутньому.
- Серед напрямків досліджень: можлива паніка через біологічну зброю, війна між країнами через водні ресурси, атака з боку РФ.
До чого готується члени Альянсу
Згідно з даними журналістів, працівники Оборонного коледжу НАТО в Римі намагаються відшукати ранні ознаки і "слабкі сигнали", які можуть загрожувати безпеці НАТО у майбутньому.
З заявою з цього приводу виступила директорка дослідницького відділу Оборонного коледжу Флоренс Гауб.
Як виявилося, експерти НАТО використовують різні методи роботи, зокрема мозкові штурми і сценарні вправи з офіційними особами блоку.
Наразі фахівці зосередилися на таких напрямках досліджень:
можливий вибух ядерної боєголовки в космосі;
паніка, викликана спекуляціями на тему біологічної зброї, що редагує гени ДНК;
війна між Єгиптом і Ефіопією через Ніл;
використання Росією акустичної зброї проти миротворчих сил в Україні;
випробування НАТО ракетним ударом по одному з членів альянсу.
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