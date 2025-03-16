НАТО таємно готується до кількох катастрофічних сценаріїв
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НАТО таємно готується до кількох катастрофічних сценаріїв

НАТО
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Джерело:  Business Insider

Як вдалося дізнатися виданню Business Insider, експерти НАТО наразі намагаються спрогнозувати деякі з найбільш потенційно катастрофічних сценаріїв, з якими може стикнутися Альянс у майбутньому. Зокрема йдеться про вторгнення країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Аналітики вивчають ранні ознаки та слабкі сигнали, що можуть загрожувати безпеці альянсу у майбутньому.
  • Серед напрямків досліджень: можлива паніка через біологічну зброю, війна між країнами через водні ресурси, атака з боку РФ.

До чого готується члени Альянсу

Згідно з даними журналістів, працівники Оборонного коледжу НАТО в Римі намагаються відшукати ранні ознаки і "слабкі сигнали", які можуть загрожувати безпеці НАТО у майбутньому.

З заявою з цього приводу виступила директорка дослідницького відділу Оборонного коледжу Флоренс Гауб.

Ми шукаємо щось, що змінюється, що рухається в іншому напрямку, ніж очікувалось або передбачалось, — заявила вона.

Як виявилося, експерти НАТО використовують різні методи роботи, зокрема мозкові штурми і сценарні вправи з офіційними особами блоку.

Наразі фахівці зосередилися на таких напрямках досліджень:

  • можливий вибух ядерної боєголовки в космосі;

  • паніка, викликана спекуляціями на тему біологічної зброї, що редагує гени ДНК;

  • війна між Єгиптом і Ефіопією через Ніл;

  • використання Росією акустичної зброї проти миротворчих сил в Україні;

  • випробування НАТО ракетним ударом по одному з членів альянсу.

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