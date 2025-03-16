Сили оборони України уразили 17 районів зосередження армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України уразили 17 районів зосередження армії РФ — відео

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Ситуація на фронті залишається напруженою. Попри це бійці ЗСУ протягом минулої доби встигли знешкодити 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем російських окупантів. Загалом на фронті 15 березня відбулося 148 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Ворог здійснив близько 98 авіаційних ударів та майже 6 тисяч обстрілів на полі бою.
  •  Для нових атак армія РФ використала 2735 дронів-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 16 березня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 894240 (+1400) осіб,

  • танків — 10325 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 21478 (+20) од,

  • артилерійських систем– 24561 (+78) од,

  • РСЗВ — 1317 (+2) од,

  • засобів ППО — 1104 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 29413 (+180) од,

  • крилатих ракет — 3121 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 40684 (+113) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом 15 березня армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 98 авіаційних ударів, скинувши 161 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив близько 6 тисяч обстрілів, з них 188 — із реактивних систем залпового вогню та використав для атак 2735 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, пункт управління, засіб ППО та артилерійський засіб окупантів.

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