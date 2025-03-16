Атака РФ на Україну 16 березня — як відпрацювала ППО

Уночі російські загарбники здійснили новий повітряний напад на мирні українські міста та села. Противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Загалом було знищено 47 безпілотників в різних областях України.
- Реакція українських військ на атаку ворога була блискавичною: залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
Атака РФ на Україну 16 березня — перші подробиці
Російські окупанти запускали дрони із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
Противник розпочав новий повітряний напад ще о 18:30 15 березня.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залученв зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків не виявлено.
Під нові удари ворога потрапили Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.
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