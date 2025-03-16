Атака РФ на Україну 16 березня — як відпрацювала ППО

Уночі російські загарбники здійснили новий повітряний напад на мирні українські міста та села. Противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Атака РФ на Україну 16 березня — перші подробиці

Російські окупанти запускали дрони із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Противник розпочав новий повітряний напад ще о 18:30 15 березня.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залученв зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Поширити

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків не виявлено.

Під нові удари ворога потрапили Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.