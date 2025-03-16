Атака РФ на Украину 16 марта — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Украину 16 марта — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 16 марта — первые подробности
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Ночью российские захватчики совершили новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Всего было уничтожено 47 беспилотников в разных областях Украины.
  • Реакция украинских войск на атаку врага была молниеносной: привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Атака РФ на Украину 16 марта — первые подробности

Российские оккупанты запускали дроны с направлений: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Противник начал новое воздушное нападение еще в 18:30 15 марта.

На этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 33 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Отрицательных последствий не обнаружено.

Под новые удары врага попали Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают защитники украинского неба.

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