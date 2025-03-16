Атака РФ на Украину 16 марта — как отработала ПВО

Ночью российские захватчики совершили новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Всего было уничтожено 47 беспилотников в разных областях Украины.
- Реакция украинских войск на атаку врага была молниеносной: привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.
Атака РФ на Украину 16 марта — первые подробности
Российские оккупанты запускали дроны с направлений: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
Противник начал новое воздушное нападение еще в 18:30 15 марта.
На этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 33 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Отрицательных последствий не обнаружено.
Под новые удары врага попали Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесщина.
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