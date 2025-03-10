Украина увеличила импорт основных вооружений в 100 раз

Украина стала крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений в период 2020-24 годов, увеличив импорт почти в 100 раз по сравнению с 2015-19 годами, в то время как экспорт России упал на 64%.

Украина импортирует вооружение больше всех в мире

Такие данные приводит Стокгольмский интернациональный институт исследования заморочек мира (SIPRI).

Так, в 2020-24 годах 8,8% мирового импорта вооружений пришлись на Украину. Большинство основных поставок поступило из США (45%), Германии (12%) и Польши (11%). Поделиться

По меньшей мере, 35 государств направили оружие в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

Аналитики SIPRI также отмечают большое значение поставок американского оружия для европейских стран-членов НАТО — по их мнению, это реакция на угрозы со стороны России. Согласно исследованию, 64% импорта вооружений в течение отчетного периода поступило из США.

В целом импорт вооружений европейскими членами НАТО увеличился более чем вдвое (на 105%) по сравнению с предыдущими пятью годами.

Впервые за два десятилетия самая большая доля американского экспорта вооружений пришлась на Европу (35%), а не на Ближний Восток (33%).

Экспорт вооружений США увеличился до 43% — в 2020-24 годах страна поставляла основные виды вооружений в 107 государств. За ней следует Франция как второй крупнейший экспортер вооружений (9,6%, 65 государств), Германия (5,6%), Италия — 4,8%. На Китай приходится 5,9%, однако многие крупные импортеры не покупают китайское оружие по политическим причинам.

В отличие от США, экспорт вооружений Россией резко сократился (-64%) и составил 7,8%. Падение началось еще до полномасштабного вторжения в Украину: в 2020 и 2021 годах объемы экспорта были намного меньше, чем в любой год за предыдущие два десятилетия. Поделиться

Эксперты SIPRI пишут, что две важнейшие для России отрасли торговли оружием уже ослабли: Индия все больше предпочитает других поставщиков, а Китай получает больше вооружений от стремительно развивающейся собственной оружейной промышленности.