Україна збільшила імпорт основних озброєнь у 100 разів

Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь у період 2020-24 років, збільшивши імпорт майже у 100 разів порівняно з 2015-19 роками, в той час, як експорт Росії впав на 64%.
Головні тези:
- Україна є найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь, збільшивши імпорт майже у 100 разів порівняно з попередніми періодами.
- Видатки на оборону та озброєння української армії значно зросли, що може бути пов'язано з загрозами, що йдуть з боку РФ.
- Україна активно отримує зброю від США, Німеччини та Польщі, що свідчить про підтримку союзників у зміцненні оборонної потужності країни.
Україна імпортує озброєння найбільше за всіх у світі
Такі дані наводить Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).
Загалом щонайменше 35 держав надіслали зброю в Україну після повномасштабного вторгнення РФ.
Аналітики SIPRI також наголошують на великому значенні постачання американської зброї для європейських країн-членів НАТО — на їхню думку це є реакцією на загрози з боку Росії. Згідно з дослідженням, 64% імпорту озброєнь протягом звітного періоду надійшли зі США.
У цілому імпорт озброєнь європейськими членами НАТО збільшився більш як удвічі (на 105%) порівняно з попередніми п'ятьма роками.
Вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту озброєнь припала на Європу (35%), а не на Близький Схід (33%).
Експорт озброєнь США загалом збільшився до 43% — у 2020-24 роках країна постачала основні види озброєнь до 107 держав. За нею слідує Франція як другий найбільший експортер озброєнь (9,6%, 65 держав), Німеччина (5,6%), Італія 4,8%. На Китай припадає 5,9%, проте багато великих імпортерів не купують китайську зброю з політичних причин.
Експерти SIPRI пишуть, що дві найважливіші для Росії галузі торгівлі зброєю вже ослабли: Індія все більше надає перевагу іншим постачальникам, а Китай отримує більше озброєнь від власної збройової промисловості, яка стрімко розвивається.
У 2020-24 роках РФ поставила основні види озброєнь 33 країнам. Дві третини російського експорту озброєнь припадає на Індію (38%), Китай (17%) і Казахстан (11%).
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