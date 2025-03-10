Україна збільшила імпорт основних озброєнь у 100 разів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна збільшила імпорт основних озброєнь у 100 разів

ППО
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Джерело:  SIPRI

Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь у період 2020-24 років, збільшивши імпорт майже у 100 разів порівняно з 2015-19 роками, в той час, як експорт Росії впав на 64%.

Головні тези:

  • Україна є найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь, збільшивши імпорт майже у 100 разів порівняно з попередніми періодами.
  • Видатки на оборону та озброєння української армії значно зросли, що може бути пов'язано з загрозами, що йдуть з боку РФ.
  • Україна активно отримує зброю від США, Німеччини та Польщі, що свідчить про підтримку союзників у зміцненні оборонної потужності країни.

Україна імпортує озброєння найбільше за всіх у світі

Такі дані наводить Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Так, у 2020-24 роках 8,8% світового імпорту озброєнь припали на Україну. Більшість основних постачань надійшли із США (45%), Німеччини (12%) і Польщі (11%).

Загалом щонайменше 35 держав надіслали зброю в Україну після повномасштабного вторгнення РФ.

Аналітики SIPRI також наголошують на великому значенні постачання американської зброї для європейських країн-членів НАТО — на їхню думку це є реакцією на загрози з боку Росії. Згідно з дослідженням, 64% імпорту озброєнь протягом звітного періоду надійшли зі США.

У цілому імпорт озброєнь європейськими членами НАТО збільшився більш як удвічі (на 105%) порівняно з попередніми п'ятьма роками.

Вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту озброєнь припала на Європу (35%), а не на Близький Схід (33%).

Експорт озброєнь США загалом збільшився до 43% — у 2020-24 роках країна постачала основні види озброєнь до 107 держав. За нею слідує Франція як другий найбільший експортер озброєнь (9,6%, 65 держав), Німеччина (5,6%), Італія 4,8%. На Китай припадає 5,9%, проте багато великих імпортерів не купують китайську зброю з політичних причин.

На відміну від США, експорт озброєнь Росією різко скоротився (-64%) і становить 7,8%. Падіння почалося ще до повномасштабного вторгнення в Україну: у 2020 і 2021 роках обсяги експорту були набагато меншими, ніж у будь-який рік за попередні два десятиліття.

Експерти SIPRI пишуть, що дві найважливіші для Росії галузі торгівлі зброєю вже ослабли: Індія все більше надає перевагу іншим постачальникам, а Китай отримує більше озброєнь від власної збройової промисловості, яка стрімко розвивається.

У 2020-24 роках РФ поставила основні види озброєнь 33 країнам. Дві третини російського експорту озброєнь припадає на Індію (38%), Китай (17%) і Казахстан (11%).

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