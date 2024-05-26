Швеція дозволила Україні використовувати своє озброєння для ураження цілей на території Росії

У Швеції визнали, що Україна має право бити поставленою шведською зброєю по військовим об’єктам на території Росії.

Україна може використати озброєння Швеції для ураження цілей на території Росії

Про це відповів у коментарі виданню Hallandsposten міністр оборони країни Пол Йонсен.

Він зазначив, що Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії.

Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист. Поширити

Йонсен додав, що межі оборони України мають бути визначені міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників України, які коштують життя українцям. Уряд Швеції повинен відстоювати цю позицію перед іншими західними країнами не лише за закритими дверима, а й публічно. Так ви формуєте думку, рухаєте дебати та змушуєте держави відмовитися від необґрунтованих позицій.

Наприклад, Україна отримувала від Швеції артилерійські системи Archer.

А торік шведський парламент уповноважив уряд країни продати США ракети «повітря-повітря» Jaktrobot Rb 99 (дальність пуску — до 70 км). Сполучені Штати, своєю чергою, мали надати ці ракети Україні. Щоправда, невідомо, чи була реалізована ця угода

Заборона Україні на удари західною зброєю по РФ

З моменту перших поставок західної зброї в Україну діяла заборона на її використання для ударів по території РФ. Однак, за даними NYT, консенсус навколо цього питання розпадається — в адміністрації Байдена тривають дебати щодо послаблення заборони.

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що уже зараз є країни, які надали Україні зброю без обмежень на удари по РФ.