Швеція дозволила Україні використовувати своє озброєння для ураження цілей на території Росії

У Швеції визнали, що Україна має право бити поставленою шведською зброєю по військовим об’єктам на території Росії.
Україна може використати озброєння Швеції для ураження цілей на території Росії
Про це відповів у коментарі виданню Hallandsposten міністр оборони країни Пол Йонсен.
Він зазначив, що Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії.
Йонсен додав, що межі оборони України мають бути визначені міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників України, які коштують життя українцям. Уряд Швеції повинен відстоювати цю позицію перед іншими західними країнами не лише за закритими дверима, а й публічно. Так ви формуєте думку, рухаєте дебати та змушуєте держави відмовитися від необґрунтованих позицій.
Наприклад, Україна отримувала від Швеції артилерійські системи Archer.
А торік шведський парламент уповноважив уряд країни продати США ракети «повітря-повітря» Jaktrobot Rb 99 (дальність пуску — до 70 км). Сполучені Штати, своєю чергою, мали надати ці ракети Україні. Щоправда, невідомо, чи була реалізована ця угода
Заборона Україні на удари західною зброєю по РФ
З моменту перших поставок західної зброї в Україну діяла заборона на її використання для ударів по території РФ. Однак, за даними NYT, консенсус навколо цього питання розпадається — в адміністрації Байдена тривають дебати щодо послаблення заборони.
Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ.
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що уже зараз є країни, які надали Україні зброю без обмежень на удари по РФ.
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