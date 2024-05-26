Швеция разрешила Украине использовать свое вооружение для поражения целей на территории России

В Швеции признали, что Украина имеет право бить поставленным оружием по военным объектам на территории России.

Украина может использовать вооружение Швеции для поражения целей на территории России

Об этом ответил в комментарии изданию Hallandsposten Министр обороны страны Пол Йонсен.

Он отметил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.

Согласно международному праву Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту. Поделиться

Он добавил, что границы обороны Украины должны быть определены международным правом, а не самоограничениями союзников Украины, которые стоят жизни украинцам. Правительство Швеции должно отстаивать эту позицию перед другими западными странами не только за закрытыми дверями, но и публично. Так вы формируете мнение, двигаете дебаты и заставляете государства отказаться от необоснованных позиций.

К примеру, Украина получала от Швеции артиллерийские системы Archer.

В прошлом году шведский парламент уполномочил правительство страны продать США ракеты «воздух-воздух» Jaktrobot Rb 99 (дальность пуска — до 70 км). Соединенные Штаты, в свою очередь, должны были предоставить эти ракеты Украине. Правда, неизвестно, было ли реализовано это соглашение

Запрет Украины на удары западным оружием по РФ

С момента первых поставок западного оружия в Украину действовал запрет на его использование для ударов по территории РФ. Однако, по данным NYT, консенсус вокруг этого вопроса распадается — в администрации Байдена продолжаются дебаты по поводу ослабления запрета.

Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что уже сейчас есть страны, которые предоставили Украине оружие без ограничений на удары по РФ.