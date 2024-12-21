Армія РФ стикнулася з дефіцитом нового озброєння, але є одне "але"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ стикнулася з дефіцитом нового озброєння, але є одне "але"

танк РФ
Джерело:  The Wall Street Journal

Країна-агресорка Росія вимушена використовувати запаси техніки з радянських часів, адже постачання нової бронетехніки зменшується.

Головні тези:

  • Російська армія стикається з дефіцитом нового озброєння через обмежене постачання техніки та компонентів.
  • Стратегія РФ полягає у мінімізації втрат шляхом адаптації та ефективного використання наявних ресурсів.
  • Навіть із дефіцитом нової техніки, Росія продовжує наступальні операції.

Проблеми Росії поступово загострюються

Журналісти звертають увагу на те, що компоненти до техніки, які РФ отримувала із західних країн, стали недоступними через введення санкцій.

Окрім того, наголошується, що військові витрати Росії досягли пострадянського максимуму.

На цьому тлі диктатор Путін вирішив, що у 2025 році зростуть до понад 120 млрд доларів, що буде становити понад 30% від загальних витрат.

Згідно з даними експерта Майкла Гьерстада, станом на сьогодні країна-агресорка виробляє нові та відремонтовані танки з такою швидкістю, з якою вона їх втрачає на фронті, тобто 100 одиниць на місяць.

Так, є дефіцит, але він не такий очевидний, як багато хто думає. Відновлення Росії відбулося набагато краще, ніж я міг собі уявити, — сказав він.

Армія РФ навчилася мінімізувати свої втрати

За словами українських та західних розвідників, російські загарбники пристовувалися до своїх втрат.

До прикладу, ворог посилив хвилі піхоти вперед невеликими групами, а танки ховає у лісосмугах, щоб вести вогонь по українцям здалеку.

Аналітики зазначають, що це дало можливість армії РФ зберегти свої запаси бронетехніки, захоплюючи нові українські території.

Росія не може підтримувати таку інтенсивність наступальних операцій вічно, але вона адаптується, щоб продовжити цей термін.. Українці не мають часу чекати, поки у росіян закінчиться техніка, — прокоментував ситуацію старший науковий співробітник Фонду Карнегі, який регулярно відвідує українські підрозділи на передовій, Майкл Кофман.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО посилить свою присутність в Україні — коли це станеться
НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення іноземних військ в Україну. У Німеччині знову змінили позицію
Пісторіус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація ускладнюється. Вучич розкрив плани Путіна та Фіцо
Вучич

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?