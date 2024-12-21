Проблеми Росії поступово загострюються

Журналісти звертають увагу на те, що компоненти до техніки, які РФ отримувала із західних країн, стали недоступними через введення санкцій.

Окрім того, наголошується, що військові витрати Росії досягли пострадянського максимуму.

На цьому тлі диктатор Путін вирішив, що у 2025 році зростуть до понад 120 млрд доларів, що буде становити понад 30% від загальних витрат.

Згідно з даними експерта Майкла Гьерстада, станом на сьогодні країна-агресорка виробляє нові та відремонтовані танки з такою швидкістю, з якою вона їх втрачає на фронті, тобто 100 одиниць на місяць.

Так, є дефіцит, але він не такий очевидний, як багато хто думає. Відновлення Росії відбулося набагато краще, ніж я міг собі уявити, — сказав він. Поширити

Армія РФ навчилася мінімізувати свої втрати

За словами українських та західних розвідників, російські загарбники пристовувалися до своїх втрат.

До прикладу, ворог посилив хвилі піхоти вперед невеликими групами, а танки ховає у лісосмугах, щоб вести вогонь по українцям здалеку.

Аналітики зазначають, що це дало можливість армії РФ зберегти свої запаси бронетехніки, захоплюючи нові українські території.