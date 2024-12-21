Армия РФ столкнулась с дефицитом нового вооружения, но есть одно "но"
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ столкнулась с дефицитом нового вооружения, но есть одно "но"

танк РФ
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Источник:  The Wall Street Journal

Страна-агрессорка Россия вынуждена использовать запасы техники с советских времен, ведь снабжение новой бронетехники уменьшается.

Главные тезисы

  • Российская армия сталкивается с дефицитом нового вооружения из-за ограниченных поставок техники и компонентов.
  • Стратегия РФ состоит в минимизации потерь путём адаптации и эффективного использования имеющихся ресурсов.
  • Даже с дефицитом новой техники Россия продолжает наступательные операции.

Проблемы России постепенно обостряются

Журналисты обращают внимание на то, что компоненты к технике, получаемые РФ из западных стран, стали недоступными из-за введения санкций.

Кроме того, указано, что военные расходы России достигли постсоветского максимума.

На этом фоне диктатор Путин решил, что в 2025 году вырастут более 120 млрд долларов, что будет составлять более 30% от общих расходов.

Согласно данным эксперта Майкла Гьерстада, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка производит новые и отремонтированные танки с такой скоростью, с которой она их теряет на фронте, то есть 100 единиц в месяц.

Да, есть дефицит, но он не так очевиден, как многие думают. Восстановление России произошло гораздо лучше, чем я мог себе представить, — сказал он.

Армия РФ научилась минимизировать свои потери

По словам украинских и западных разведчиков, российские захватчики приспосабливались к своим потерям.

К примеру, враг усилил волны пехоты вперед небольшими группами, а танки прячет в лесополосах, чтобы вести огонь по украинцам издалека.

Аналитики отмечают, что это позволило армии РФ сохранить свои запасы бронетехники, захватывая новые территории Украины.

Россия не может поддерживать такую интенсивность наступательных операций вечно, но она адаптируется, чтобы продлить этот срок, — заявил Кофман.

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