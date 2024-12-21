Проблемы России постепенно обостряются

Журналисты обращают внимание на то, что компоненты к технике, получаемые РФ из западных стран, стали недоступными из-за введения санкций.

Кроме того, указано, что военные расходы России достигли постсоветского максимума.

На этом фоне диктатор Путин решил, что в 2025 году вырастут более 120 млрд долларов, что будет составлять более 30% от общих расходов.

Согласно данным эксперта Майкла Гьерстада, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка производит новые и отремонтированные танки с такой скоростью, с которой она их теряет на фронте, то есть 100 единиц в месяц.

Да, есть дефицит, но он не так очевиден, как многие думают. Восстановление России произошло гораздо лучше, чем я мог себе представить, — сказал он. Поделиться

Армия РФ научилась минимизировать свои потери

По словам украинских и западных разведчиков, российские захватчики приспосабливались к своим потерям.

К примеру, враг усилил волны пехоты вперед небольшими группами, а танки прячет в лесополосах, чтобы вести огонь по украинцам издалека.

Аналитики отмечают, что это позволило армии РФ сохранить свои запасы бронетехники, захватывая новые территории Украины.