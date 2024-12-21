Армия РФ столкнулась с дефицитом нового вооружения, но есть одно "но"

Страна-агрессорка Россия вынуждена использовать запасы техники с советских времен, ведь снабжение новой бронетехники уменьшается.
Главные тезисы
- Российская армия сталкивается с дефицитом нового вооружения из-за ограниченных поставок техники и компонентов.
- Стратегия РФ состоит в минимизации потерь путём адаптации и эффективного использования имеющихся ресурсов.
- Даже с дефицитом новой техники Россия продолжает наступательные операции.
Проблемы России постепенно обостряются
Журналисты обращают внимание на то, что компоненты к технике, получаемые РФ из западных стран, стали недоступными из-за введения санкций.
Кроме того, указано, что военные расходы России достигли постсоветского максимума.
На этом фоне диктатор Путин решил, что в 2025 году вырастут более 120 млрд долларов, что будет составлять более 30% от общих расходов.
Согласно данным эксперта Майкла Гьерстада, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка производит новые и отремонтированные танки с такой скоростью, с которой она их теряет на фронте, то есть 100 единиц в месяц.
Армия РФ научилась минимизировать свои потери
По словам украинских и западных разведчиков, российские захватчики приспосабливались к своим потерям.
К примеру, враг усилил волны пехоты вперед небольшими группами, а танки прячет в лесополосах, чтобы вести огонь по украинцам издалека.
Аналитики отмечают, что это позволило армии РФ сохранить свои запасы бронетехники, захватывая новые территории Украины.
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