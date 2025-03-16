Силы обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения армии РФ — видео

Ситуация на фронте остается напряженной. Несмотря на это, бойцы ВСУ за прошедшие сутки успели уничтожить 10 танков, 20 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем российских оккупантов. Всего на фронте 15 марта произошло 148 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Враг совершил около 98 авиационных ударов и около 6 тысяч обстрелов на поле боя.
- Для новых атак армия РФ использовала 2735 дронов-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 16 марта 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 894240 (+1400) человек,
танков — 10325 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 21478 (+20) ед,
артиллерийских систем — 24561 (+78) ед,
РСЗО — 1317 (+2) ед,
средств ПВО — 1104 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 29413 (+180) ед,
крылатых ракет — 3121 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 40684 (+113) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 15 марта армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 98 авиационных ударов, сбросив 161 КАБ.
Более того, враг совершил около 6 тысяч обстрелов, из них 188 — из реактивных систем залпового огня и использовал для атак 2735 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-