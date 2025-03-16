Силы обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения армии РФ — видео

Ситуация на фронте остается напряженной. Несмотря на это, бойцы ВСУ за прошедшие сутки успели уничтожить 10 танков, 20 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем российских оккупантов. Всего на фронте 15 марта произошло 148 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 16 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 894240 (+1400) человек,

танков — 10325 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 21478 (+20) ед,

артиллерийских систем — 24561 (+78) ед,

РСЗО — 1317 (+2) ед,

средств ПВО — 1104 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 29413 (+180) ед,

крылатых ракет — 3121 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40684 (+113) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 15 марта армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 98 авиационных ударов, сбросив 161 КАБ.

Более того, враг совершил около 6 тысяч обстрелов, из них 188 — из реактивных систем залпового огня и использовал для атак 2735 дронов-камикадзе.