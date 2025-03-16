НАТО тайно готовится к нескольким катастрофическим сценариям
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО тайно готовится к нескольким катастрофическим сценариям

НАТО
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Источник:  Business Insider

Как удалось узнать изданию Business Insider, эксперты НАТО пытаются спрогнозировать некоторые из наиболее потенциально катастрофических сценариев, с которыми может столкнуться Альянс в будущем. В частности, речь идет о вторжении страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Аналитики изучают ранние признаки и слабые сигналы, которые могут угрожать безопасности Альянса в будущем.
  • Среди направлений исследований: возможная паника из-за биологического оружия, война между странами из-за водных ресурсов, атака со стороны РФ.

К чему готовятся члены Альянса

Согласно данным журналистов, сотрудники Оборонного колледжа НАТО в Риме пытаются найти ранние признаки и "слабые сигналы", которые могут угрожать безопасности НАТО в будущем.

С заявлением по этому поводу выступила директор исследовательского отдела Оборонного колледжа Флоренс Гауб.

Мы ищем что-то изменяющееся, движущееся в другом направлении, чем ожидалось или предполагалось, — заявила она.

Как оказалось, эксперты НАТО используют разные методы работы, в том числе мозговые штурмы и сценарные упражнения с официальными лицами блока.

Специалисты сосредоточились на следующих направлениях исследований:

  • возможный взрыв ядерной боеголовки в космосе;

  • паника, вызванная спекуляциями на тему биологического оружия, редактируемого генами ДНК;

  • война между Египтом и Эфиопией через Нил;

  • использование Россией акустического оружия против миротворческих сил в Украине;

  • испытание НАТО ракетным ударом по одному из членов альянса.

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