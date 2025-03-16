НАТО тайно готовится к нескольким катастрофическим сценариям

Как удалось узнать изданию Business Insider, эксперты НАТО пытаются спрогнозировать некоторые из наиболее потенциально катастрофических сценариев, с которыми может столкнуться Альянс в будущем. В частности, речь идет о вторжении страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Аналитики изучают ранние признаки и слабые сигналы, которые могут угрожать безопасности Альянса в будущем.
- Среди направлений исследований: возможная паника из-за биологического оружия, война между странами из-за водных ресурсов, атака со стороны РФ.
К чему готовятся члены Альянса
Согласно данным журналистов, сотрудники Оборонного колледжа НАТО в Риме пытаются найти ранние признаки и "слабые сигналы", которые могут угрожать безопасности НАТО в будущем.
С заявлением по этому поводу выступила директор исследовательского отдела Оборонного колледжа Флоренс Гауб.
Как оказалось, эксперты НАТО используют разные методы работы, в том числе мозговые штурмы и сценарные упражнения с официальными лицами блока.
Специалисты сосредоточились на следующих направлениях исследований:
возможный взрыв ядерной боеголовки в космосе;
паника, вызванная спекуляциями на тему биологического оружия, редактируемого генами ДНК;
война между Египтом и Эфиопией через Нил;
использование Россией акустического оружия против миротворческих сил в Украине;
испытание НАТО ракетным ударом по одному из членов альянса.
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