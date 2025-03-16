НАТО тайно готовится к нескольким катастрофическим сценариям

Как удалось узнать изданию Business Insider, эксперты НАТО пытаются спрогнозировать некоторые из наиболее потенциально катастрофических сценариев, с которыми может столкнуться Альянс в будущем. В частности, речь идет о вторжении страны-агрессорки России.

К чему готовятся члены Альянса

Согласно данным журналистов, сотрудники Оборонного колледжа НАТО в Риме пытаются найти ранние признаки и "слабые сигналы", которые могут угрожать безопасности НАТО в будущем.

С заявлением по этому поводу выступила директор исследовательского отдела Оборонного колледжа Флоренс Гауб.

Мы ищем что-то изменяющееся, движущееся в другом направлении, чем ожидалось или предполагалось, — заявила она. Поделиться

Как оказалось, эксперты НАТО используют разные методы работы, в том числе мозговые штурмы и сценарные упражнения с официальными лицами блока.

Специалисты сосредоточились на следующих направлениях исследований: