Введение миротворцев в Украину. Макрон жестко поставил Путина на место
Категория
Украина
Дата публикации

Введение миротворцев в Украину. Макрон жестко поставил Путина на место

Макрон
Read in English
Читати українською
Источник:  Le Parisien

Французский лидер Эммануэль Макрон обратил внимание союзников Киева на то, что в вопросе введения европейского миротворческого контингента в Украину можно обойтись без согласия российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Макрон призвал игнорировать требования Путина в вопросе введения миротворцев в Украину.
  • Потенциальное развертывание миротворческих войск будет ограничено и не будет касаться России.

Макрон призвал игнорировать требования Путина

Президент Франции обратил внимание на то, что потенциальное развертывание миротворческих войск в Украине будет ограничено "несколькими тысячами людей" для каждого государства-добровольца.

По предварительным данным, они намерены разместиться в ключевых точках с целью проведения тренировочных программ и "демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе".

Если Украина решит и попросит, чтобы союзнические войска были на ее территории, это не дело России соглашаться или отказываться.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Что важно понимать, с идентичным заявлением о введении миротворческого контингента выступил 15 марта украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам последнего, это "плохой сигнал" — прислушаться к мнению россиян по этому поводу.

Как уже упоминалось ранее, команда российского диктатора Владимира Путина много раз заявляла, что для РФ якобы будет неприемлемо размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Что заставит Путина сесть за стол переговоров — объяснение Стармера
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новый лидер Канады Карни обратился к Украине и бросил вызов России
Карни
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Путин до сих пор не согласился на прекращение огня — ответ президента Финляндии
Стубб

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?