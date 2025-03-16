Французский лидер Эммануэль Макрон обратил внимание союзников Киева на то, что в вопросе введения европейского миротворческого контингента в Украину можно обойтись без согласия российского диктатора Владимира Путина.

Макрон призвал игнорировать требования Путина

Президент Франции обратил внимание на то, что потенциальное развертывание миротворческих войск в Украине будет ограничено "несколькими тысячами людей" для каждого государства-добровольца.

По предварительным данным, они намерены разместиться в ключевых точках с целью проведения тренировочных программ и "демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе".

Если Украина решит и попросит, чтобы союзнические войска были на ее территории, это не дело России соглашаться или отказываться. Эммануэль Макрон Президент Франции

Что важно понимать, с идентичным заявлением о введении миротворческого контингента выступил 15 марта украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам последнего, это "плохой сигнал" — прислушаться к мнению россиян по этому поводу.

Как уже упоминалось ранее, команда российского диктатора Владимира Путина много раз заявляла, что для РФ якобы будет неприемлемо размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.