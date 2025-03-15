Что заставит Путина сесть за стол переговоров — объяснение Стармера

По убеждению британского лидера Кира Стармера, есть две точки давления, какие могут заставить российского диктатора Владимира Путина в конце концов договариваться о завершении войны против Украины.

Стармер призывает мир давить на Россию

С заявлением по этому поводу глава правительства Британии выступил на пресс-конференции после виртуальной встречи с лидерами, участвующими в "Коалиции желающих".

Стармер считает, что существует по меньшей мере два способа, которые будут оказывать влияние на решения и действия Путина.

По его словам, в первую очередь речь идет о существенном усилении военного потенциала Украины.

А также новые обязательства, которые были положены сегодня утром на стол переговоров в этом отношении, — подчеркнул британский лидер. Поделиться

Что касается второго способа, то здесь следует вспомнить о наборе санкций против России.

Мы хотим еще больше усилить санкции. И мы обсудили сегодня утром, как дальше мы можем пойти, включая вопросы замороженных активов. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

На этом фоне британский лидер в очередной раз указал на сложность вопроса обращения с замороженными российскими активами.