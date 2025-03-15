Что заставит Путина сесть за стол переговоров — объяснение Стармера

По убеждению британского лидера Кира Стармера, есть две точки давления, какие могут заставить российского диктатора Владимира Путина в конце концов договариваться о завершении войны против Украины.
Главные тезисы
- Первая точка – усиление военного потенциала Украины, вторая – введение новых санкций против России.
- Стармер указал на сложность вопроса по обращению с замороженными российскими активами.
Стармер призывает мир давить на Россию
С заявлением по этому поводу глава правительства Британии выступил на пресс-конференции после виртуальной встречи с лидерами, участвующими в "Коалиции желающих".
Стармер считает, что существует по меньшей мере два способа, которые будут оказывать влияние на решения и действия Путина.
По его словам, в первую очередь речь идет о существенном усилении военного потенциала Украины.
Что касается второго способа, то здесь следует вспомнить о наборе санкций против России.
На этом фоне британский лидер в очередной раз указал на сложность вопроса обращения с замороженными российскими активами.
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